Así fue el paso de Elena Rodríguez por 'Supervivientes': pese a los enfrentamientos con Avilés, se quedó "con lo bueno"

Desde que Adara Molinero entró en la casa de Gran Hermano 17, su madre, Elena Rodríguez, no dudó en acudir al plató de Telecinco para defender a capa y espada las decisiones y actuaciones de su hija en Guadalix.

Así, la mujer se fue haciendo un personaje indispensable en los debates de los realities de Mediaset, donde siempre ha defendido a la joven madrileña y ha cargado contra aquellos que trataban de entorpecer su paso por los diferentes concursos de televisión.

De defender a su hija a 'Supervivientes'

Dada su repercusión, Mediaset decidió contar con Elena Rodríguez para participar en Supervivientes en el año 2020 y así fue su paso por el concurso.

El puente de las emociones abrió por completo a Elena que contó el trauma que vivió de pequeña con su madre

"Fue un cúmulo de emociones. Simplemente, cuando aterrizó el avión sentí esta humedad, esta vida", aseguró Elena a Telecinco donde, además, apuntó que, pese a los problemas y enfrentamientos que vivió con José Antonio Avilés, prefiere quedarse "con lo bueno": "Me quedé con la pesca, con el momento de la noche, de las estrellas, de ese sol maravilloso..."

Además, la edición de Elena Rodríguez tuvo que vivir cómo, en pleno directo, les informaban de que el mundo se había paralizado por la irrupción de la pandemia de la Covid-19, algo que recuerda como "un momento muy duro": "Hasta que no te lo ponen no te imaginas la gravedad de lo que ocurrió. Me sentía un poco egoísta de haber estado viviendo aquí".

¡Así ha sido la reacción de @elenatriatlon al mirarse en el espejo después de 3 meses!

Así, la madre de Adara Molinero se convirtió en la undécima expulsada después de haber pasado 91 días en los Cayos Cochinos, donde se dejó ocho kilos. Finalmente, en esta edición fue el modelo y colaborador de Telecinco, Jorge Pérez, quien se alzó ganador del formato.