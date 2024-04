Así es Montaña, la espectadora más fiel de 'El Hormiguero': 800 programas en el plató

"Venir a El Hormiguero de público es una cosa muy difícil porque hay como dos meses de espera, pero la gente del equipo que lleva todo el tema del público solo hace una excepción", afirmó Pablo Motos en diciembre de 2023.

"Hay una persona que, desde que murió su marido, lleva viniendo a este programa cada noche durante los últimos 9 años", anunció el presentador mientras la cámara se giraba y apuntaba a María de la Montaña Cercas.

"Soy la mujer más feliz del mundo"

Visiblemente emocionada, la espectadora reconoció lo siguiente: "Soy la mujer más feliz del mundo. Desde que vengo a El Hormiguero mi vida es otra porque llevo 20 años yendo de público a diferentes programas, pero de este me enamoré".

Pablo Motos y Montaña, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Espectadora Platino

Aquel día, Motos sacó una taza de color negro, como las que le regalan a los Invitados Platino, con el nombre de la espectadora: "Esta noche vas a ser del Club Platino", le dijo el presentador.

Le regaló la taza con su nombre, la tarjeta y, como a todos los invitados famosos que lo logran, un vídeo recopilatorio de lo mejor en sus 10 años en las gradas del programa: "Había soñado con este momento", afirmó Montaña, visiblemente emocionada.

Tarjeta Club Platino Montaña. CEDIDA

Nada más llegar a casa, Montaña metió en una caja de metacrilato la taza y la tarjeta para conservarlas y que todo el que acuda a su casa pueda verlo.

Recuerda su primer día

Los primeros invitados que vio Montaña en El Hormiguero fueron a Luz Casal y Álvaro Urquijo, que acudieron al programa de Motos para promocionar un concierto que iban a dar en la plaza de toros de Las Ventas.

Gran aficionada al cine, los días que mejor se lo pasa es cuando acuden intérpretes, sobre todo de Hollywood, y ha visto de cerca a Tom Cruise, Dwayne Johnson, Vin Diesel...

Montaña con Damián Molla, Marron y Juan Ibáñez. CEDIDA

En esos nueve años que lleva yendo casi a diario a El Hormiguero habrá estado en más de 800 entregas que tiene grabadas en su casa, "a los que no voy no los guardo", reconoce.

Recuerda con especial emoción el día que fue Richard Gere porque llegó a bailar con él e, incluso, "le di un beso que no se me olvidará en la vida". También se lo ha pasado muy bien cuando ha ido Will Smith, entre otos invitados.

Montaña con Richard Gere, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

¿Por qué no ha ido a todos?

En ocasiones, las personas que se encargan de gestionar el público del programa necesitan plazas para compromisos, y ella les cede la suya sin problema.

Siempre que puede va, pero si no, lo ve en su casa, porque el programa no se lo pierde ningún día: "También he faltado algún día si la salud no me lo ha permitido", comenta.

"Como me llevo muy bien con los de la productora, 7yacción, también les ayudo a llevar gente de público a El Desafío, como tengo muchísimas amigas y conozco a tanta gente... A lo mejor vamos 20 o 30 personas al plató del programa", reconoce.