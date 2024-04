Adriana Torrebejano, en 'El Hormiguero': "Me costaba no vomitar grabando 'Muertos S. L.'"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de Adriana Torrebejano y Salva Reina, que le presentaron a Pablo Motos Muertos S.L., la nueva serie que protagonizan y que se acaba de estrenar en Movistar Plus+.

Esta nueva ficción está ambientada en una funeraria cuyo propietario y fundador acaba de fallecer. Contra todo pronóstico, su septuagenaria viuda decide ponerse al frente de la empresa familiar.

El personaje de Torrebejano es la tanatopractora de la funeraria, y para realizar su papel, la actriz se documentó: "¿Qué es lo que suelen hacer?", le preguntó Motos.

">

"Lo primero que se hace es vaciar el cuerpo de todo lo que se puede pudrir y se rellena con un líquido arterial. La verdad es que me costaba no vomitar grabando la serie", explicó la actriz.

Y continuó contando que "al difunto hay que pegar los párpados, coserle la boca y todos los agujeros del cuerpo. Dentro se le meten como 15 metros de algodón".

La serie es una comedia, pero Reina desveló su truco para evitar las carcajadas cuando estaban grabando: "Lo aprendí de un compañero. Cada vez que me entra la risa tonta, que en esta serie me ha pasado mucho, me repito en mi cabeza: la muerte, la muerte, la muerte, la muerte… muchas veces y se me quitan las ganas de reírme".