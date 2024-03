Así es Lucía Sesma, la lingüista de 'Pasapalabra' que decide si las respuestas de los concursantes son correctas o no

Pasapalabra es el concurso de Antena 3 que cautiva a millones de espectadores cada tarde delante de sus televisiones para ver si los concursantes se llevan el bote o no.

Los participantes se enfrentan a duras pruebas de palabras para acumular segundos para disputar el temido Rosco, donde 25 letras les separan del premio del programa de Roberto Leal.

Detrás de la creación de todas las preguntas de las pruebas de Pasapalabra (La Silla Azul, Una de cuatro, ¿Dónde están? o El Rosco) está Lucía Sesma, la lingüista del concurso de Atresmedia.

Su labor en el concurso

Sesma es filóloga, lingüista, escritora, traductora de francés y editora, y está cada día en el control de realización de Pasapalabra al lado del director del programa con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) y el María Moliner en la mano.

Es que ella es la encargada de decidir contra reloj si las respuestas que dan los concursantes en El Rosco, la prueba final del concurso, son correctas o no para decírselo al presentador.

Lucía Sesma, la lingüista de 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Hay un equipo de guion y yo lo que hago es revisar El Rosco para que esté lingüísticamente todo bien, todo equilibrado. Lo hablo con el coordinador de guion", explica la segoviana.

"Cuando se graba estoy junto al director en el control para decidir si lo que responden los concursantes es correcto o no. Si hay algo que no tenía previsto, lo verifico", añade.

Lo que hacen es "parar un momentito, verificamos y decidimos si es correcto o no es correcto". También reconoce que los participantes, en ocasiones, le someten a algunos dilemas.

"Es que me sorprenden con cosas que no había pensado que podían ser, pero vamos aprendiendo porque hay mucho de intuición en nuestro trabajo pensando qué pueden contestar o que no. Eso es lo bonito, que te sorprendan", admite.

Para decidir si una respuesta es correcta o no, "nosotros manejamos el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) y el María Moliner, que son nuestras fuentes. Decidimos basándonos en lo que dicen esos diccionarios", asegura.

Los concursantes

Por el plató de Pasapalabra han pasado multitud de participantes, pero para Sesma, uno de los más sorprendentes por su nivel léxico fueron "Pablo Díaz, por ejemplo. Rafa Castaño tenía hallazgos maravillosos...", admite.

"El nivel de los concursantes, en general, es muy alto, con lo cual, unos u otros siempre tienen alguna habilidad especial en una parte del léxico u otra", comenta la lingüista.

Por otro lado, si tuviera que darle algún consejo a los futuros concursantes de Pasapalabra sería "que leyera mucho, que estuviera atento a donde va, que mire carteles, nombres de cuadros, autores...". También aconseja "tener el diccionario en papel es bueno. Que lean las entradas".