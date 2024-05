Letra de 'In the Middle', la canción con la que Natalia Barbu representará a Moldavia en Eurovisión 2024

Suecia calienta motores para la celebración de Eurovisión 2024. El Festival de la Canción celebrará sus semifinales el 7 y el 9 de mayo y, el sábado 11 de mayo tendrá lugar la gran final del concurso.

Así, Natalia Barbu, representante de Moldavia en Eurovisión, se subirá al escenario del Malmö Arena el martes 7 de mayo para defender su propuesta, In the middle, frente a los eurofans y, así, lograr hacerse un hueco en la final del certamen.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Natalia se sube al escenario de Eurovisión, pues ya lo hizo en el año 2007, cuando defendió su canción, Fight, frente al público y consiguió un total de 109 puntos que le sirvieron para obtener el décimo puesto en la clasificación.

Así es la letra de 'In the middle'

Listen your voice inside your heart.

Right in the middle.

Open your mind just like a door.

Right in the middle.

Raise your wings, don't be afraid of falling down.

All around, the world is changing overnight.

I want you to be happy all of your life,

a beautiful angel, the work of art.

You live for sunshine, spread it around.

I know your heart is filled with love.

I feel your love inside my heart.

Right in the middle.

Open your eyes, it's like a door.

Right in the middle.

Raise your wings, don't be afraid of falling down.

All around, the world is changing overnight.

I want you to be happy all of your life,

a beautiful angel, the work of art.

You live for sunshine, spread it around.

I know your heart is filled with love.

Así es la letra de 'In the middle' en castellano

Escucha tu voz en tu corazón.

Justo en el medio.

Abre tu mente como una puerta.

Justo en el medio.

Levanta tus alas, no tengas miedo a caer.

Por todas partes, el mundo está cambiando de la noche a la mañana.

Quiero que seas feliz toda tu vida,

mi ángel hermoso, una obra de arte.

Vives para la luz del sol, la vas dando.

Sé que tu corazón está lleno de amor.

Siento tu amor en mi corazón.

Justo en el medio.

Abre tus ojos, como una puerta.

Justo en el medio.

Levanta tus alas, no tengas miedo a caer.

Por todas partes, el mundo está cambiando de la noche a la mañana.

Quiero que seas feliz toda tu vida,

mi ángel hermoso, una obra de arte.

Vives para la luz del sol, la vas dando.

Sé que tu corazón está lleno de amor.