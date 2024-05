Este fue el país ganador de Eurovisión 2023

En el año 2023, Ucrania se encargó de organizar el Festival de Eurovisión, pero el conflicto mantenido contra Rusia impidió que el concurso se pudiera celebrar en el país anfitrión. Por ello, fue la ciudad de Liverpool, en Reino Unido, quien se encargó de acoger el formato.

En dicha ocasión, fue Loreen y su Tattoo quienes se coronaron como vencedoras de Eurovisión. La sueca repitió en el concurso volviéndose a alzar como ganadora, algo que ya había conseguido con Euphoria, en el año 2012.

De esta manera, la sueca se colocó en lo más alto de la tabla al conseguir un total de 583 puntos tras sumar los otorgados por el televoto y las puntuaciones de los jurados profesionales.

Así es la letra de 'Tattoo'

I don't wanna go,

but baby, we both know

this is not our time.

It's time to say goodbye.

Until we meet again,

cause this is not the end.

It will come a day

when we will find our way.

Violins playin' and the angels cryin'

when the stars align, then I'll be there.

No, I don't care about them all

cause all I want is to be loved.

And all I care about is you.

You're stuck on me like a tattoo.

No, I don't care about the pain.

I'll walk through fire and through rain.

Just to get closer to you,

you're stuck on me like a tattoo.

I'm letting my hair down,

I'm takin' it cool.

You got my heart in your hand.

Don't lose it, my friend.

It's all that I got.

Violins playin' and the angels cryin'

when the stars align, then I'll be there.

No, I don't care about them all

cause all I want is to be loved.

And all I care about is you.

You're stuck on me like a tattoo.

No, I don't care about the pain.

I'll walk through fire and through rain.

Just to get closer to you

you're stuck on me like a tattoo.

No, I don't care about them all

cause all I want is to be loved.

And all I care about is you,

you're stuck on me like a tattoo.

No, I don't care about the pain,

I'll walk through fire and through rain.

Just to get closer to you

you're stuck on me like a tattoo.

All I care about is love.

Oh, oh, oh

All I care about is love

you're stuck on me like a tattoo.

Así es la letra en castellano de 'Tattoo'

No me quiero ir,

pero cariño, ambos sabemos

que este no es nuestro tiempo.

Es el momento de decir adiós.

Hasta que nos encontremos de nuevo

porque este no es el final.

Llegará un día

en el que encontremos nuestro camino.

Violines tocando y ángeles llorando.

Cuando las estrellas se alineen, estaré allí.

No, no me importan todos

porque todo lo que quiero es ser amado.

Y todo lo que me importa eres tú.

Estás pegado a mí como un tatuaje.

No, no me importa el dolor.

Caminaré a través del fuego y a través de la lluvia

solo para acercarme a ti.

Estás pegado a mí como un tatuaje.

Me estoy soltando el pelo,

me lo estoy tomando bien.

Tienes mi corazón en tu mano,

no lo pierdas amigo

es todo lo que tengo.

Violines tocando y ángeles llorando.

Cuando las estrellas se alineen, estaré allí

No, no me importan todos

porque todo lo que quiero es ser amado.

Y todo lo que me importa eres tú.

Estás pegado a mí como un tatuaje.

No, no me importa el dolor.

Caminaré a través del fuego y a través de la lluvia

solo para acercarme a ti.

Estás pegado a mí como un tatuaje.

No, no me importan todos

porque todo lo que quiero es ser amado

y todo lo que me importa eres tú.

Estás pegado a mí como un tatuaje.

No me importa el dolor.

Caminaré a través del fuego y a través de la lluvia

solo para acercarme a ti.

Estás pegado a mí como un tatuaje.

Todo lo que me importa es el amor.

Oh, oh, oh

Todo lo que me importa es el amor.

Estás pegado a mí como un tatuaje.