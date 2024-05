Así es la letra de 'Hollow', la canción con la que Dons representará a Letonia en Eurovisión 2024

La celebración de Eurovisión 2024 está a la vuelta de la esquina: el próximo sábado 11 de mayo, Suecia se vestirá de gala para recibir a los representantes de los diferentes países en el escenario del Malmö Arena.

Así, aunque los países pertenecientes al Big Five no tienen por qué someterse a las votaciones de las semifinales y ya tienen un puesto asegurado en la gran final, este no es el caso de la mayoría de los representantes.

De esta manera, en esta ocasión, Letonia ha decidido confiar en el talento de Dons y en su tema Hollow para tratar de superar la criba de la segunda semifinal, que tendrá lugar el jueves 9 de mayo, y, así, hacerse un hueco en la gran final del concurso.

Así es la letra de 'Hollow'

Don't look now...

Oh you'll see me crying rivers I might drown.

Don't know how...

Oh will I ever find my own way out.

I don't wanna lose me so cruelly.

I'm drifting in and out of who I am.

So help me understand.

It's killing me slow.

Try to make me just another believer.

Everybody just pretending they're preachers, preachers.

It's killing me slow.

Yeah I'd rather let them dig my grave shallow

instead of selling out to something so hollow, hollow.

Not afraid

Oh to tell you all my sins I can't escape.

No I won't change

Oh it's like a bad disease that I can't shake.

I don't wanna lose me so cruelly.

I'm drifting in and out of who I am.

So help me understand.

It's killing me slow.

Try to make me just another believer.

Everybody just pretending they're preachers, preachers.

It's killing me slow.

Yeah I'd rather let them dig my grave shallow

instead of selling out to something so hollow, hollow.

(Never selling out to something so hollow).

It's killing me slow.

Yeah I'd rather let them dig my grave shallow

insteаd of selling out to something ѕo hollow.

Así es la letra de 'Hollow' en castellano

No mires ahora...

Oh me verás llorando ríos en los que puede que me ahogue.

No sé cómo...

Oh encontraré mi manera de salir.

No quiero perderme tan cruelmente.

Entro y salgo de quién soy.

Así que ayúdame a entender.

Me está matando lentamente.

Intenta convertirme en otro creyente.

Todos sólo fingen ser predicadores, predicadores.

Me está matando lentamente.

Sí, preferiría dejar que caven mi tumba poco hondo

antes que venderme a algo tan vacío, vacío.

No tengo miedo

Oh de decirte todos mis pecados, no puedo escapar.

No cambiaré

Oh es como una mala enfermedad que no me puedo quitar de encima.

No quiero perderme tan cruelmente.

Entro y salgo de quién soy.

Así que ayúdame a entender.

Me está matando lentamente.

Intenta convertirme en otro creyente.

Todos sólo fingen ser predicadores, predicadores.

Me está matando lentamente.

Sí, preferiría dejar que caven mi tumba poco hondo

antes que venderme a algo tan vacío, vacío.

(Nunca me venderé a algo tan vacío).

Me está matando lentamente.

Sí, preferiría dejar que caven mi tumba poco hondo

antes que venderme a algo tan vacío, vacío.