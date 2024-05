Quiénes son Petra Mede y Malin Akerman, las presentadoras de Eurovisión 2024

Llega la gran final de Eurovisión 2024. Un total de 26 países competirán por alzarse con el micrófono de cristal en Suecia, siendo Nebulossa el dúo que representará a España este año. En esta edición, el país nórdico ha confiado para presentar las galas de Eurovisión en una estrella de Hollywood y una humorista. Dos mujeres, para llevar sobre sus espaldas la presentación de la gala del Festival de la Canción: Malin Åkerman y Petra Mede.

Las dos presentadoras de Eurovisión han estado al frente de las dos semifinales del concurso, el 7 y 9 de mayo, y de la gran final del festival, el próximo sábado 11 de mayo.

Quién es Petra Mede, una de las presentadoras

Para Petra Mede, presentar Eurovisión no es una misión desconocida, pues ya lo hizo en 2013, cuando lo hizo en solitario; y en 2016, en esta ocasión, acompañada de Måns Zelmerlöw, ganador, en 2015, con el tema Heroes y su innovadora puesta en escena. En 2016, además, Mede se atrevió a cantar Love, love, peace, peace junto a su compañero de ceremonias.

En cuanto a su carrera, Mede ha presentado programas como Melodifestivalen, la QX-gala y Guldbaggegalan, así como su propio show, Petra Mede Show.

La trayectoria de Malin Åkerman, la otra cara de las presentadoras de Eurovisión 2024

Para Malin Åkerman presentar el Festival de la Canción es una tarea completamente desconocida. Pese a que la actriz está más que acostumbrada a las cámaras y a los escenarios, presentar Eurovisión 2024 es un nuevo reto para ella.

Natural de Estocolmo, Åkerman pasó su infancia en Canadá y, a día de hoy, vive en Los Ángeles junto a su familia. En lo que respecta a su trayectoria profesional, Malin ha participado en ficciones televisivas como The Comeback o Entourage, así como en películas como The Heartbreak Kid, Watchmen o The final race.

Además, Malin Åkerman ha compartido escenas junto a actores de la talla de Tom Cruise, Jennifer Aniston, Dawyne Johnson (The Rock) o Sandra Bullock. En cuanto a su talento como cantante, Malin demostró sus dotes para el canto en el musical A piece of my heart.