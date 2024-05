Qué dice la letra de 'Özünlə Apar', la canción de Fahree e İlkin Dövlətov de Azerbaiyán para Eurovisión 2024

Este 7 de mayo da comienzo la nueva edición de Eurovisión. Un total de 37 países se enfrentarán en el escenario de Malmö en Suecia para hacerse con la victoria en un evento que llega con novedades. Y es que Luxemburgo regresa tras 30 años sin participar en el Festival de la Canción, y Rumanía no estará presente este año.

Los encargados de representar a Azerbaiyán este año serán Fahree e İlkin Dövlətov. De familia artística, no fue hasta después de la pandemia cuando decidió vivir de la música. Su canción trata sobre el caos emocional que podemos llegar a sentir en algunos momentos de nuestra vida y cómo se rompen las cadenas.

Letra de 'Özünlə Apar' para Eurovisión 2024

I lived a life standing on my own,

Chaos inside and mysteries unsolved.

Only with you I feel

How the burdens of my life just disappear.

Through all the lows and highs

Love has guided me to gates of paradise.

Hold my heart in your hands,

Do you have what it takes?

Hurricanes are roaming but you take away the pain

Healing all the scars and breaking chains.

Come take me with you

Even the sky is not wide enough for me

Letra en español de 'Özünlə Apar' para Eurovisión 2024

Viví una vida independiente,

con el caos en mi interior y los misterios sin resolver.

Sólo contigo siento

cómo las cargas de mi vida simplemente desaparecen.

A través de todos los altibajos,

el amor me ha guiado a las puertas del paraíso.

Sostén mi corazón en tus manos,

¿tienes lo que se necesita?

Los huracanes rondan, pero el dolor te lo quitas

Curando todas las cicatrices y rompiendo cadenas.

Ven y llévame contigo

Incluso el cielo no es lo suficientemente amplio para mí