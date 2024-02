Artistas históricos de Eurovisión inician una gira mundial llamada Eurovision On Tour que pasará por España y cuenta con Rosa López

Artistas históricos de Eurovisión como la española Rosa López, la danesa Emmelie de Forest y la irlandesa Linda Martin, ganadoras de las ediciones de 2023 y 1992, respectivamente, son algunas de las figuras reunidas en una gira mundial que pasará por España.

La iniciativa se ha presentado bajo el título Eurovision On Tour en Madrid, precisamente la ciudad en la que comenzará su andadura este espectáculo el próximo 25 de octubre en el Palacio Vistalegre, antes de seguir rumbo a Estocolmo (Berns, 27 de octubre) y París (Casino de París, 3 de noviembre).

En noviembre hará paradas también en Londres (Here at Outernet, día 7), Varsovia (Progreja, día 10), las ciudades australianas de Brisbane (The Tivoli, día 13), Melbourne (Palais Theatre, día 15) y Sydney (Enmore, día 17).

La de Ámsterdam el 12 de enero es de momento la última fecha del tour, aunque la promotora ha indicado que se irán añadiendo más ciudades a la gira.

Junto a las artistas citadas, también se ha confirmado ya la presencia de otros exparticipantes de Eurovisión como Jalisse (Italia, 1997), Nicki Frech (Reino Unido, 2000), Suzy (Portugal, 2014), Sunstroke Project (Moldavia, 2010 y 2017), Senhit (San Marino, 2011 y 2021), Destiny (Malta, 2021) y The Roop (Lituania, 2021).

Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 11.30 horas del próximo miércoles, 6 de marzo, aunque habrá una preventa para los asociados de OGAE desde este mismo miércoles, tras la presentación de la gira.