Ari, una joven que padece el 'TOC de hacer daño': "Imaginé que mataba a mi familia y me asusté"

Ari ha sorprendido a todos este viernes al afirmar, en Espejo Público, en qué consiste el trastorno que padece y los obstáculos y dificultades que este plantea en su día a día.

La joven ha relatado en en el matinal de Antena 3 el infierno que vivía a causa de sus nervios: "Una persona que se obsesiona con TOC de hacer daño, se obsesiona con cosas como el pensamiento o la imagen de acuchillar o apuñalar a alguien a quien queremos muchísimo".

"¿Y si soy una asesina? ¿Y si mato a mi perro? ¿Y si asfixio a mi novio?", se planteaba Ari que, en el plató de Atresmedia, ha destacado su inquietud respecto a la posibilidad de perder el control en un momento dado y cometer algún acto de estas consecuencias.

Pese a lo que pueda parecer, como ha explicado Ari, su miedo, actualmente, no tiene que ver con fantasear con la violencia, sino con el temor a hacer daño a las personas de su entorno. Además, la joven ha recalcado que "nunca" ha protagonizado ningún episodio violento: "Con este tipo de TOC, tú lo que quieres, realmente, es que las personas que quieres y tú estéis a salvo, estéis bien".

"Tú no puedes controlar que otras personas hagan daño, pero sí puedes controlar no hacerlo tú. Por eso, la compulsión va a ser, incluso, alejarte de esas personas o de objetos punzantes. Evitar todo lo posible que eso pueda llegar a pasar. Imaginé que mataba a mi familia y me asusté. No tengo ganas de matar a nadie, solo miedo a hacerlo", ha señalado Ari.

Además, la joven ha explicado que nunca compartía sus inquietudes con nadie por miedo a que la encerrasen en un centro psiquiátrico; sin embargo, cuando esas ideas aumentaron buscó información y ayuda profesional para normalizar su situación.

Actualmente, Ari ya no necesita medicación, pero sí lo ha hecho durante bastante tiempo de su vida y, poco a poco, han podido retirársela. Hoy en día, ha asegurado, el éxito de su tratamiento hace que solo tenga estos episodios puntualmente y, cuando es necesario, acude a terapia para superarlos.