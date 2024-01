Zapeando ha comenzado su emisión de este viernes celebrando a una de sus colaboradora: Ares Teixidó, quien cumple 37 años "y a mucha honra", como ha expresado ella misma.

"Os sentiréis orgullosos de mí cuando conozcáis mi plan de fin de semana", ha lanzado la tertuliana desde el programa de La Sexta. Sus compañeros han bromeado con las opciones. "¿Te digo lo que pienso? Pero no son horas", ha lanzado, en clave de humor, Dani Mateo.

"Cuando salga de aquí me cojo un vuelo a Canarias, y me voy sola. 'Yo, mi, me, conmigo', a disfrutar de mi fin de semana de cumpleaños", ha desvelado Ares Teixidó.

Acto seguido, la colaboradora de Zapeando se ha dirigido cómicamente a los habitantes de la isla: "Gente de Canarias; voy a estar por la zona de la Playa de las Canteras, que a lo mejor también me arrimo yéndome sola".

"Ya sabéis, sola, por la Playa de las Canteras, y dispuesta a disfrutar", ha indicado Dani Mateo. Por su parte, Gakian la ha animado con una broma: "Ahora los 37 años son los nuevos 12, disfrútalo muchísimo".