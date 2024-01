Miki Nadal ha terminado 'descamisado' en Zapeando este miércoles. Y es que el colaborador del programa de La Sexta ha comenzado con una rotura en el codo de su camisa y ha acabado con la prenda rota al completo.

En un momento del programa, Quique Peinado se ha dado cuenta de que su compañero tenía roto el codo de su camisa y le ha preguntado la razón. "No lo sé, me he ido a peinar y mira", ha contestado Nadal, provocando las risas del plató cuando han visto el agujero.

A continuación, Dani Mateo ha dado paso al plató a Torito, quien no ha ignorado la rotura de la camisa de Miki Nadal. "Para eso te la rompes entera", le ha dicho mientras le rajaba la manga.

"¡Venga, boda gitana en Zapeando! Ahora la vendemos a cachos", ha gritado Torito tras rasgar la manga entera de la camisa de su compañero, quien se ha quedado con un brazo al descubierto.

El colaborador afectado ha prometido "reventarse" la prenda al final del programa, pero no le ha dado tiempo, pues Torito ha vuelto a las andadas y le ha rajado más la camisa, dejándole el pecho al descubierto.

"¡Ay, por favor! Que el pezón es lo caro", ha bromeado Torito. Por su parte, Miki Nadal ha sujetado la tela para taparse. "Ahora parezco Stephen Hawking", ha lanzado el cómico mientras aguantaba la camisa con el moflete, torciendo así su cuello.