Arantxa del Sol, vetada del plató de 'Supervivientes' tras confesar su agresión a Ángel Cristo Jr. en la isla

Arantxa del Sol no volverá a pisar el plató de Supervivientes. Así lo ha comunicado Mediaset España tras la confesión de la ya exconcursante acerca de haber perdido las formas con Ángel Cristo Jr. durante su paso por el concurso.

La actriz se sinceró en la última entrega del programa, correspondiente al programa Supervivientes. Conexión Honduras del domingo 12 de mayo, sobre todos los altercados y malentendidos que ha tenido con el hijo de Bárbara Rey y, posteriormente, con la mujer de este, Ana Hermina, la cual es amiga de su marido, Finito de Córdoba.

"Nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto, no entendía por qué hacía eso", apuntó Arantxa durante su intervención en el debate. "Me sentí muy utilizada y mi marido creo que también ha sido utilizado por su amiga Ana Herminia y yo por Ángel", aseguró la exsuperviviente, qué acto seguido explicó el encontronazo con su compañero.

"Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como 'ladilla y parásito'. Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale", ha confesado la televisiva, matizando que estaba "muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando". "La más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", agregó.

Después de estas declaraciones, ha sido el propio grupo de comunicación quien ha decidido prescindir de Arantxa del Sol en los programas relacionados con el concurso.

"Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality", han expresado en un comunicado oficial.