Ana Herminia advierte a Arantxa del Sol tras sus acusaciones a Ángel Cristo: "Se va a saber toda la verdad, no me callo más"

El pasado jueves, en la gala de Supervivientes 2024, Arantxa del Sol y Ana Herminia se reencontraron en el que fue uno de los momentos más esperados del reality. Pocos días antes, la novia de Ángel Cristo Jr. sacó a la luz su amistad con Finito de Córdoba, marido de la exsuperviviente.

"Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace 8 meses y eso se lo cuentan a Ángel y yo me entero de cosas porque soy lista. Ellos se lo cuentan a Arantxa. Que tuvimos relación y hasta tenían pruebas de hotel y que Ángel me lo había perdonado a mí porque acabábamos de empezar la relación", dijo Herminia en el programa De Viernes poco después de que la concursante fuese expulsada.

Al principio del concurso Arantxa del Sol y Ángel Cristo crearon un fuerte dúo, pero su unión terminó por motivos que nunca sacaron a la luz. En el reencuentro con la novia de Cristo, la exconcursante aseguró que se sentía incómoda hablando del tema y ambas se mostraron conciliadoras y dejaron claro su intención de calmar las aguas. Sin embargo, esta tregua duró muy poco.

Arantxa del Sol estuvo este domingo en el programa presentado por Sandra Barneda y se mostró muy dura con Ángel Cristo Jr. Aunque en los días previos intentó no dar declaraciones sobre el tema, en esta ocasión soltó todo lo que sucedió con el hijo de Bárbara Rey.

"Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que uso él, como ladilla, parásito, cosas fuertes... Y en un momento dado, le di una colleja, le dije 'ya te vale', y eso es todo", confesó la presentadora al enterarse de lo que su compañero iba diciendo. Aunque no acabó ahí, también lanzó fuertes acusaciones: "A mí me ha utilizado y me ha martirizado como a otras concursantes que espero que, cuando vengan, lo cuenten".

Las palabras de Arantxa del Sol no pasaron desapercibidas por la novia del concursante. Ana Herminia, que, aunque no estuvo en el plató de Supervivientes, usó sus redes sociales para posicionarse y de paso lanzar una dura advertencia.

"Siguen las mentiras y ahora Ángel es el culpable. Mañana se sabrá toda la verdad, no me callo más. Agresión pura y dura, ya contaré con todo lujo y detalle. Menos mal que se ha visto cómo lo han callado", publicó Herminia en Instagram.