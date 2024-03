Arantxa de Benito desvela cómo es su relación con Guti y Romina Belluscio

Coincidiendo con la participación de Zayra Gutiérrez en Supervivientes 2024, su madre, Arantxa de Benito, ha visitado el plató de ¡De viernes! para hablar del paso de su hija por el programa y por qué aceptó concursar. Durante su conversación con los colaboradores, la presentadora también dio a entender cómo es su actual relación con su exmarido, el exfutbolista Guti, y la actual pareja de este, Romina Belluscio.

"Con Jose (Guti) hace ya muchos años que no tengo comunicación, mis hijos son los dos mayores de edad, tienen una relación estrecha con su padre, que es lo que a mí verdaderamente me importa, y yo ya hace mucho tiempo que no tengo ninguna comunicación con él", ha explicado.

La presentadora ha aprovechado su paso por el programa para echar la vista atrás en su relación con Guti, una historia de amor que duró diez años y de la que guarda "muy buenos recuerdos y otros no tan buenos, por eso se rompió la relación".

Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos en común, Zayra y Aitor. "Fuimos muy felices y tuvimos momentos inmensamente felices, superamos muchas crisis porque luchamos hasta donde pudimos. A nosotros no nos hubiera gustado romper la familia, pero la vida es así", se ha sincerado en su entrevista.

Arancha de Benito ha recordado además que la ruptura fue "un momento duro y triste, un duelo", porque ella seguía enamorada de él.

En lo que respecta a su relación con la actual mujer de su ex, Romina Belluscio, De Benito ha asegurado que "con Romina nunca me he llevado, ni bien, ni mal, no he tenido nunca ningún contacto".

Respecto a la ausencia de Guti en el bautizo de su nieto, el hijo de Zayra Gutiérez, Arantxa de Benito ha vuelto a recordar que "no pudo asistir porque estaba trabajando y ya se lo comunicó a su hija en su día".

De hecho, según ha contado De Benito, Guti ha apoyado la decisión de Zayra de participar en Supervivientes porque también era muy fan del formato. "La animó a ir, le dijo que lo disfrutara, que exprimiera cada día y disfrutara de esta experiencia. Su padre sí que la apoyó en este sentido", ha aclarado.

El respaldo de su padre se suma a que "a Zayra le ha gustado mucho siempre este formato, ella es muy fan de Supervivientes", ha indicado su madre. Además, la joven se encuentra "en un punto de su vida en el que tiene que criar, educar a su hijo y tirar para delante, y cuando le ha venido esta propuesta de un programa que ella siempre ha admirado, ha decidido que ahora era el momento, quizás cuando el niño sea mayor me va a echar más de menos, ahora está muy bien atendido, porque está su padre, está la abuela, está la familia", ha zanjado.