Antonio Banderas, sobre el comienzo de su relación con Melanie Griffith mientras estaba casado: "Todavía pienso que hice daño"

Antonio Banderas fue el primer invitado en el estreno de 100% Únicos, la nueva apuesta de Telecinco donde 30 personas con autismo se convirtieron en reporteros para hacer las preguntas más interesantes al actor.

"¿Cómo conociste a Melanie Griffith?", fue la pregunta más directa de la noche, que hizo que el malagueño estallase en carcajadas. "La primera vez que la vi fue en los Óscar", respondió Antonio, que contó que estaba junto a Pedro Almodóvar y le dijo que "qué mujer más bonita".

Aunque conocerla como tal, fue en el rodaje de la película Too Much, como le contó al chico que le hizo la pregunta. "Fueron 20 años muy bonitos y, aunque estamos divorciados, es la mejor amiga que he tenido", afirmó Banderas.

Lo que no esperaba el actor es la puntilla del entrevistador tras la respuesta. "Empezaste a salir con ella cuando aún estabas casado", le señaló, ya que entonces estaba con Ana Leza. "¿Te sentiste culpable?", preguntó sin tapujos.

"Sí", afirmó rotundo Antonio. "Todavía a día de hoy pienso que hice daño a una persona", detalló serio. "La vida es complicada a veces", concluyó, cerrando así el tema.