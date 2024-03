Àngel Llàcer revela la verdad sobre Bertín Osborne en 'Tu cara me suena': "No se si lo puedo decir o no"

Hace tan solo un mes que Bertín Osborne anunció una posible retirada del mundo de la televisión al afirmar que ya le quedaba "menos tiempo" para quitarse de en medio porque estaba "hasta los huevos". Sin embargo y a pesar de estas palabras, los rumores de que el cantante podría estar involucrado en la grabación de varios programas de televisión cada vez se hicieron más fuertes.

Tu cara me suena (Antena 3), al igual que Masterchef Celebrity (RTVE) serían dos de los programas que Bertín habría estado grabando durante el embarazo de su expareja, Gabriela Guillén. Ha sido Àngel Llàcer, jurado del talent, quien ha acabado de golpe con los rumores en una entrevista en Espejo Publico con Susanna Griso.

"No sé si lo puedo decir o no, pero iba a ser concursante de Tu cara me suena. Creo que tenía que venir al programa y al final creo que no viene", confesaba Llàcer ante la sorpresa de la presentadora.

Ángel Llácer da el bombazo. "Bertín Osborne debia venir a TCMS, pero al final no sé que ha pasado..." pic.twitter.com/SfyX0X8u4w — TVMASPI (@sebas_maspons) March 8, 2024

El miembro del jurado de Tu cara me suena, se mostró dubitativo al pronunciar estas palabras, sin embargo, la versión coincidiría con la aportada por otros tertulianos de televisión que ya habían especulado con las intenciones de Bertín de participar en el concurso.

De momento, parece que el fichaje estuvo en algún momento sobre la mesa, pero que terminó por no hacerse efectivo. Hace unos días que el programa anunció a los nueve participantes oficiales y, el cantante no se encontraba entre ellos.