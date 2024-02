Eugenia habla del delicado estado de salud de su padre, Bertín Osborne: "Le está costando, le veo flojillo"

Eugenia Osborne, hija de Bertín Osborne ha hablado con preocupación sobre el estado de salud de su padre ante la prensa. El cantante no está pasando por su mejor momento, pues está luchando contra las secuelas del coronavirus.

"Está ahí ahí, porque le está costando. He estado este fin de semana con él en el campo y está un poco más pachucho", ha confesado Eugenia ante los micrófonos de Europa Press.

La hija de Bertín aún no tiene claro si el virus que ataca a su padre se trata de Covid o si es tan solo una gripe, aunque independientemente de lo que se trate, tiene que claro que "se le ha enquistado bien". A principios de año, el coronavirus ya impidió al cantante despedirse de uno de sus mejores amigos, el humorista Arévalo.

"Yo veo al Bertín de siempre, aunque le veo un poco flojillo. De salud regular, pero vamos, que está bien y poco a poco", ha explicado Eugenia, quien ha añadido que "él está feliz" y que cuando está toda la familia junta, "está encantado".

Las últimas apariciones de Bertín han servido para dar explicaciones sobre su estado de salud. "Tengo que deciros que me ha costado la misma vida. No tengo recuerdo de haber estado tan mal. Tanto para haber estado siete u ocho días metido en la cama que no podía levantarme del cansancio horroroso que tenía", afirmó este enero en su cuenta de Instagram tras tener que cambiar las fechas de un concierto en Alicante.

"Seguramente, seguiré haciendo música, seguiré cantando... Porque es lo que más me divierte, pero lo demás, igual me quito de en medio porque estoy hasta los huevos", expresó el cantante, cansado de la vorágine mediática desde que se conoció el embarazo de Gabriela Guillén.