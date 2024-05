Andy y Lucas encuentran la solución definitiva para que dejen de confundirles y se la regalan a Broncano en 'La Resistencia'

Los cantantes Andy y Lucas han contado en más de una ocasión que para algunas personas que les reconocen por la calle es difícil acordarse de quién es Andy y quién Lucas, algo que les pasa a menudo, así que han encontrado la forma de arreglarlo.

Fue durante su visita a La Resistencia cuando los cantantes le regalaron al presentador, David Broncano, una camiseta con la estampa de sus caras, bajo las cuales se podía leer: "Yo soy Andy" y "Yo soy lucas".

Para que sepáis todo el mundo quién es Andy y quién es Lucas, decía el propio Lucas, enseñando la prenda. "El otro día me pasó con un hombre que me dijo '¿tú eres Andy, no? Que siempre nos confundimos' y le dije que sí y al despedirse me dijo 'pues nada, dale un saludo a Andy'. Da igual".

El dúo, que anunció el pasado noviembre que dejan la música por un problema de salud de Lucas, están inmersos en una gira de despedida, tras la que está previsto que dejen el dúo, al menos por el momento.

Entre otras anécdotas con quienes les reconocen, Andy y Lucas contaron también que en más de una ocasión les atribuyen la canción Niña piensa en ti, que en realidad es de Los Caños.