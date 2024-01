Andrea monta una escena en 'La isla de las tentaciones' y se marcha sin decir nada: "No están sus cosas"

Andrea se convirtió en la protagonista de la mayoría de los memes de La isla de las tentaciones en el estreno de la séptima edición. La joven de 18 años llegó con mano dura a la aventura, cosa que acabó explotando en el segundo programa.

"Hoy nuestra relación ha terminado", le dijo a Álvaro cuando este le entregó el collar de la primera cita a Mónica, una tentadora con la que Andrea se sentía insegura por cómo le miraba su novio.

Él se defendió: "Se lo he dado a la chica que me ha comprendido y me ha dado mi espacio". Sin embargo, Andrea no compró la excusa y atacó verbalmente a la tentadora llamándola "mosquita muerta". Álvaro, harto de su novia, abandonó el lugar.

Andrea y Álvaro explotan tras la entrega de collares 🔥



Minutos más tarde, también se marchó Andrea. La pareja volvió a reprocharse cosas entre gritos en la playa. "Sabías como estaba y te la ha sudado, ¡no me quiero volver a casa contigo!", gritaba ella. Álvaro se disculpó con Sandra: "Quería demostrarle que la amo, pero esta ha sido su reacción".

Volvieron a las villas, donde pasaron la noche. Al día siguiente, Andrea no pudo con la presión e hizo las maletas sin avisar a nadie. "No están sus cosas", se percataron las chicas cuando fueron a buscarla.