Anabel Pantoja sorprende a todos en el plató de 'GH VIP' vestida como un árbol de Navidad: "Que el 2024 traiga mucho trabajo"

La Navidad está a la vuelta de la esquina, se siente en el ambiente y prueba de ello ha sido Anabel Pantoja. La televisiva ha derrochado espíritu navideño en el plató de Gran Hermano VIP ataviada como si de un árbol de navidad se tratase dispuesta a convertirse en el centro de todas las miradas.

Cantando y bailando al ritmo de la famosa canción de Mariah Carey All I Want for Christmas Is You, la sobrina de Isabel Pantoja aparecía delante de todos sus compañeros. Entre las miradas sorprendidas, la joven emergía del suelo entre neblina, para bajar las escaleras saltando y rebosando energía.

Así, con un vestido verde lleno de adornos con una diadema simulando una estrella Anabel se convirtió en el centro de las miradas. Pero no solo el vestido, todos los detalles estaban perfectamente elegidos. El maquillaje, lleno de brillos tan típicos de estas fechas y unos pendientes que simulaban dos adornos del árbol en el que se había convertido.

"Feliz Navidad a todos", gritaba Anabel al aparecer en el plató. Dándolo todo y con la energía que tanto le caracteriza, la influencer no dudaba en comenzar a cantar el famoso villancico, animando a todos sus compañeros a seguirla. Así, se fundía en un abrazo con Ion Aramendi, quien no paraba de aplaudir.

Además, Anabel quería lanzar un mensaje en la gala especial del reality más conocido de Telecinco: "Muchísima salud para todos los que estamos aquí y en casa. Que el 2024 traiga mucho trabajo y mucha salud y que os quiero a todos".