Desde hace unas semanas, Anabel Pantoja es colaboradora de TardeAR, y en el programa presentado por Ana Rosa Quintana, la sobrina de la tonadillera graba reportajes divertidos siguiendo el mismo estilo natural de su cuenta de Instagram.

El último de los vídeos fue en la Ciudad del Vaticano, donde la influencer acudió para vivir de primera mano el encuentro del papa Francisco con los devotos después de 11 años en el cargo. "Es uno de los días más especiales de mi vida", expresó la exsuperviviente al comienzo de su viaje.

Anabel Pantoja aseguró que le hacía mucha ilusión porque se trata de "un papa muy bueno": "Me apetece mucho rozar su mano, verle, darle las gracias...".

"Yo lo veo mayor, se ve al hombre que va en una sillita de ruedas...", contó la influencer desde plató. A continuación, se pudo ver cómo se encontró con el pontífice.

Durante la misa, Anabel Pantoja se emocionó por ver al papa, y posteriormente se acercó para saludarlo mientras él saludaba a los devotos.

"Francisco, mucha salud. ¡Francisco, España te quiere!", le gritó desde la plaza del Vaticano. "Ha sido muy buen papa", aseguró ante la cámara, llorando de la emoción.

"Me quedo con este momento en el corazón para toda la vida", despidió la influencer el reportaje. En plató, Anabel apuntó: "Me miró y tuvimos una conexión, yo me fui en paz". "Fue un momento mágico, me emocioné", manifestó en TardeAR, asegurando que fue "muy privilegiada" al tenerlo cerca.