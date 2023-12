Ana Terradillos propone a Oriol Junqueras ser colaborador de 'La mirada crítica': "Como estoy inhabilitado, lo mismo me apunto"

Este martes, La mirada crítica ha recibido en su plató a Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, quien ha sido entrevistado en directo por Ana Terradillos. Así, el político y la presentadora han charlado acerca de la actualidad política y, como no podía ser de otra manera, la Ley de amnistía.

Sin embargo, la sorpresa no ha sido el contenido de la entrevista en sí, sino cuando Oriol Junqueras ha abandonado la silla de invitados para pasar a formar parte de la mesa de debate político del matinal de Telecinco, desde donde ha respondido, además, a las preguntas del resto de colaboradores.

Así, después de comprobar que el líder político se desenvolvía perfectamente como tertuliano y conseguía salir del paso sin dificultad, Terradillos ha decidido hacerle una propuesta: "¿Y si le ficho como contertulio?".

Junqueras no ha tardado en responder y ha dejado las puertas abiertas a tener un hueco en el programa de la donostiarra: "Pues como estoy inhabilitado y no puedo tener cargos institucionales, lo mismo me apunto. Yo me dediqué durante unos años al mundo de la televisión en Extremadura como ayudante de realización".