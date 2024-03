Ana Terradillos aparece en 'La mirada crítica' con un dedo vendado: "Tuve un incidente en el parque con los perritos"

Este martes, los espectadores de La mirada crítica se han quedado sorprendidos al ver que la presentadora, Ana Terradillos, aparecía en la pantalla con el dedo pulgar de su mano derecha vendado.

La periodista no ha dudado en explicar a la audiencia qué le había ocurrido para terminar así: "Tuve un incidente en el parque con los perritos y me mordió un perro. También mordió a Trufita, mi perro... Se enzarzaron e hice lo que no hay que hacer, Metí la mano y me pegó un mordisco".

De la misma manera, Ana Terradillos ha agradecido públicamente la atención que recibió por parte de los sanitarios: "No solo quiero agradecer cómo me atendieron a mí, sino cómo atienden a todo el mundo. Estaba el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz lleno de médicos jóvenes con muchas ganas".

"Ahora que he escuchado a mis compañeras del matinal felicitando a los médicos por esas agresiones que a veces sufren, creo que siempre es bueno subrayar la labor que hacen nuestros médicos. Deberían pagarles más por esta labor que hacen de forma habitual todos los días", ha sentenciado la presentadora del programa de Telecinco.