TardeAR ha celebrado San Valentín por todo lo alto. Este miércoles, 14 de febrero, el programa presentado por Ana Rosa Quintana ha querido agradecer la dedicación de una de sus colaboradoras ante la enfermedad de su marido.

Y es que Patricia Pérez acompañó a Luis Canut durante los cuatro meses que estuvo en el hospital recuperándose de una meningitis criptocócica, contagiada a través de las heces de los pájaros.

El programa de Telecinco ha sorprendido a su colaboradora con un vídeo en el que se reflejaba el esfuerzo y el amor de Patricia por su marido, y la colaboradora no ha tardado en emocionarse.

A este vídeo le ha seguido una videollamada en directo con Luis Canut, quien le ha agradecido a su mujer todo lo que ha hecho por él: "Te tenía que dar las gracias, porque me salvaste la vida, no solo de una forma física, sino de una forma sentimental y de apoyo".

"El sentirme querido me ayudó a seguir adelante, y nunca me dejó ver que yo estaba en un estado tan malo, porque ella se ocupó de que mi día a día no cambiase", ha expresado el hermano de Nacho Canut.

"Fue una lección de amor tan grande que solo te puedo dar las gracias. Espero poder estar a tu altura, porque has puesto el listón muy alto", le ha agradecido Luis a su mujer, quien no ha parado de llorar de emoción desde el plató de TardeAR.

"Yo he dicho siempre que te lo mereces", le ha contestado Patricia Pérez, sin contener las lágrimas. "Mi marido es una persona maravillosa, que siempre se levanta de buen humor...", ha expresado, sin poder continuar por la emoción.

"Una de las cosas que hizo Patricia, que es de las más bonitas que han hecho por mí nunca, es cuando fui perdiendo la cabeza paulatinamente [...] Se encargó de ponerse en contacto con mi círculo más cercano [...] y empezó a ponerme notas de voz de mis amigos diciéndome lo que me querían, para que no olvidase quién era yo", ha contado Canut.