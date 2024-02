Julián, el conserje del edificio que se incendió en Valencia, ha visitado TardeAR para contar cómo vivió el desastre. Y es que el portero fue avisando uno por uno a los vecinos al ver el humo, hasta que los bomberos no le dejaron continuar.

Así lo ha relatado en el programa de Telecinco. "Primero fui llamando a las personas mayores. Algunas no querían, pero las ayudé y fueron bajando", ha contado.

El espacio presentado por Ana Rosa Quintana le ha querido rendir homenaje a Julián recopilando declaraciones de agradecimiento a los vecinos del edificio del barrio de Campanar.

Los afectados por el incendio han descrito a Julián como "un ángel sobre la Tierra" que "hacía la vida mucho más fácil". Tras las bonitas palabras de algunos de los vecinos del edificio incendiado, tanto el propio conserje como Ana Rosa se han emocionado.

El público de TardeAR se ha puesto de pie para aplaudir al invitado. "Esto sí que no te lo esperabas, todos tus vecinos...", ha comenzado a pronunciar Ana Rosa, pero no ha podido seguir por sus lágrimas.

"Me emociono hasta yo", ha expresado, secándose los ojos. La presentadora le ha señalado al invitado: "No es lo que hiciste ese día, es lo que has hecho todos los años en esa comunidad".

"Siempre me he preocupado por cualquier cosa que me preguntaban. Le buscaba solución como fuera. Si necesitaban un profesional, algo, o gestionar cualquier cosa", ha explicado el conserje.

La hermana de Julián, en 'TardeAR'

Margarita, la hermana de Julián, ha sorprendido al invitado al entrar a TardeAR en directo a través de una llamada, y el portero se ha vuelto a emocionar con sus palabras.

"No contestaba al teléfono y no sabíamos dónde estaba", ha explicado sobre el día del incendio. Así, ha detallado: "Me llamó primero para decirme que la finca se estaba quemando, y luego no me contestó porque no tenía batería, así que no sabíamos lo que le estaba pasando".