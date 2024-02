Ana Belén confiesa el negocio que les llevó a la ruina a ella y a Víctor Manuel

Este domingo la protagonista de Lo de Évole fue la cantante y actriz Ana Belén, que le contó a Jordi Évole cómo fue su pasado y cómo se había desarrollado su carrera, además de criticar la política actual, muy en concreto la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ana Belén contó cómo conoció a Víctor Manuel, con el que lleva 51 años juntos y que la conquistó besándole la mano. Aunque no fue fácil, pues ella tuvo que pelearlo, porque "él estaba a por otra".

Juntos han pasado por épocas buenas y malas, personal y laboralmente, aunque en este último ámbito, Ana Belén recordó una época en la que no fue "nada feliz".

"Recuerdo cuando saqué el disco Como una novia, en 1991,que no lo pasé bien, era una época jodida, en la que tuvimos problemas económicos por la productora que puso Víctor. Fue una época terrible, funcionó fatal", explicaba la cantante.

"Hicimos la película de la Pantoja Yo soy esa, sí, pero una productora no vive del éxito de una película, hace más películas... Todo lo ganado lo perdimos y con deudas. Muchas", decía sobre aquella época de congoja económica.

"Víctor compuso A dónde irán los besos y volvió a retomar giras, conciertos y tal y empezamos a pagar todas las deudas", explicaba sobre cómo salieron del atolladero económico.

"Como pareja fue difícil porque no podíamos echarnos nada en cara. No sabía cómo saldríamos. Fue una época muy triste, no fui nada feliz en esa época de la productora", acababa por explicar.

Évole, sobre la pareja, le hizo también otras preguntas, como si tenían una relación abierta. "Muy abierta... sé que mucha gente lo piensa", decía la actriz con ironía.