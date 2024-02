Álvaro Rico, de 'Élite', demuestra su talento con la guitarra junto a Jesús Calleja: "Me gusta el flamenco"

Álvaro Rico ha sido el último invitado Planeta Calleja. Así, mientras el actor y Jesús Calleja han visitado uno de los lugares más paradisíacos del mundo, Sri Lanka, los dos han podido mostrar su lado más humano y desvelar alguno de sus secretos más íntimos.

En la 'perla del Índico', el presentador y el intérprete han aprovechado una parada en una estación de tren para poder charlar un poco sobre su vida. Sri Lanka está completamente conectada por trenes debido a su importante comercio del té, por lo que es normal encontrar este tipo de paradas. Lo que sí que llamó la atención de los dos famosos fue descubrir que el lugar tardó en construirse cien años debido a que pasa por numerosos valles.

Una cantidad de tiempo que Álvaro envidia. Como así ha asegurado, tener un ritmo de vida mucho más tranquilo al de la ciudad es algo que le gustaría poder tener: "A lo mejor deberíamos aprender un poco...". Por ello, siempre que puede, intenta desconectar visitando el campo y haciendo ejercicio físico junto a la mejor compañía.

"Hago deporte, me gusta mucho la montaña (todavía más desde que tengo perra)", ha confesado el intérprete. Rico se considera así mismo una persona muy nerviosa, por ello, poder estar en paz es lo que más valor: "Me apetece encontrar lugares que me hagan estar tranquilo".

Pero no solo es un gran amante del deporte, sino que, como así le recordaba el presentador, también ha estudiado música. "Estudiar guitarra en mi familia es como un 'check' de obligación. Me gusta el flamenco, sobre todo escucharlo", ha explicado el intérprete.

Tras tomar el tren que les ha dejado en un bonito valle frondoso, el actor ha podido demostrar sus capacidades con el instrumento. "Que venga la guitarra. Ahí la tienes", exclamaba entre risas Jesús Calleja, sorprendido al intérprete. Sin poder ocultar la risa, Álvaro ha tomado la guitarra para tocar unas alegrías de flamenco que también se atrevía a cantar.