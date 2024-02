Álvaro Rico, sobre 'Élite': "Lo entendí como el trampolín a mi carrera, no como mi gran momento"

Álvaro Rico fue el invitado de Jesús Calleja para visitar Sri Lanka durante la noche del lunes en Planeta Calleja. El actor, conocido por interpretar a Polo en Élite, compartió con el presentador toda su carrera artística, desde que era pequeño.

Como no podía ser menos, Rico habló sobre el papel que le catapultó al estrellato en el fenómeno mundial Élite. "Me ha dado tantas cosas, que es donde seguramente he conocido la profesión realmente", aseguró el actor sobre la serie.

"Me da pena que acabase, pero siempre lo entendí como el trampolín a mi carrera, no como mi gran momento", afirmó el actor. "El trampolín es lo que he estado haciendo desde entonces con otros proyectos", añadió rotundo.

Calleja quiso saber acerca de las escenas de sexo, dado que en la serie de Netflix predominaban. "Parece que lo más interesa es con quién se acuesta un personaje, pero he aprendido cosas como tratar el tema del VIH que tenía un personaje", explicó, fascinado por poder tener la oportunidad de dar voz a un tema "tan estigmatizado".

El actor y el presentador cogieron confianza hasta tal punto que Álvaro acabó bailando una jota y hablando de sus raíces. Además, explicó que él comenzó siendo un niño que hacía teatro y aseguró que está dispuesto a hacer todo lo que le propongan.