Alessandro Lecquio revela cuál es la prenda que utiliza para dormir: "Soy muy antiguo, lo reconozco"

El ingreso de Terelu Campos en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid a causa de una neumonía ha generado una gran sorpresa en nuestro país. La hija de María Teresa Campos recibió el alta después de tres días hospitalizada.

Sin embargo, Alessandro Lecquio comentó hace unos días en Vamos a ver que, supuestamente, habían visto a Terelu Campos en el hospital caminando "por un pasillo, con un pijama raso azul, sin bata ni mascarilla y tenía muy buen aspecto": "Salió y se fumó un pitillo claro. Ahora esperamos que le entren las menos secuelas posibles, que entre el pitillo".

Tras la bronca de Joaquín Prat por estas afirmaciones, el conde agregó: "Hay que ponerle un poco de humor a todo este victimismo. Yo no hablo de su enfermedad, hablo de sus paseos por Jiménez Díaz. Tengo un amigo que estaba ahí, me reafirmo con lo del pijama azul y la mascarilla. Es absolutamente cierto".

El colaborador del matinal apuntó: "Me repito con lo del pitillo y es que fue una broma para quitarle hierro al asunto. Dejar de fumar cuando disfrutas haciéndolo, es muy difícil de quitar, pero si ella lo ha conseguido, mil aplausos para ella".

Ante esto, Alejandra Rubio no dudó en responder al conde: "No entiendo lo de los pijamas, ¿dónde está el límite? Mi madre ha tenido una neumonía y, como comprenderás, no se va a fumar un cigarro después de estar ingresada... y menos dentro de un hospital". Este jueves, el colaborador ha respondido: "En lo que se equivoca es en lo de los pijamas. Yo soy muy antiguo, lo reconozco, y duermo con un camisón hasta los tobillos. Tengo la foto para demostrarlo, es una foto con mi hija".