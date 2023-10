Alessandro Lecquio, nuevo colaborador de Ana Rosa Quintana en 'TardeAR': "Desde hacía 18 años no coincidía con Sardà"

TardeAR ha dado la bienvenida a su plantel de colaboradores a Alessandro Lecquio. Quien colabora en el programa Vamos a ver en las mañanas de Telecinco, se multiplica en la cadena al participar en el programa de las tardes presentado por Ana Rosa Quintana.

Su fichaje se produce pocos días después de la visita de Ana Obregón al plató de TardeAR, desde donde le envió un mensaje al padre de su hijo fallecido, Aless Lecquio, para que conociera a su nieta, Ana Sandra. El conde contestó a la bióloga desde el espacio presentado por Joaquín Prat, y ahora se sienta con Ana Rosa para comentar la actualidad.

"¿Cuántos años hace que no os sentabais juntos en un plató?" ,les ha preguntado Ana Rosa Quintana tanto a Lecquio como a Xavier Sardà. "18 años", ha recordado el nuevo fichaje del programa. Por su parte, el catalán ha recordado que no coincidían desde su época en Crónicas Marcianas.

Desde un primer momento, Alessandro Lecquio se ha mostrado muy crítico con la ausencia del Rey Emérito Juan Carlos I a la jura de la Constitución Española de su nieta, la Princesa Leonor.

Su insistencia con el tema ha hecho que reciba un aviso rápidamente de Ana Rosa, quien quería encauzar la conversación: "Si no me haces caso, no vuelves". "Perdón", le ha contestado el nuevo colaborador, entre risas.