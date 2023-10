La dura postura de Ana Obregón sobre la adopción: "No es tu sangre"

A cada aparición pública de Ana Obregón se saben nuevos detalles sobre su nueva vida como abuela. Y es que, aunque desde que naciera Ana Sandra, la televisiva se haya visto obligada a quedar en un segundo plano para cuidar a la pequeña, lo cierto es que poco a poco está volviendo a su trabajo.

Aunque lo que la actriz que no puede negar es que cada vez que aparee en un plató es para hablar del mismo tema. Prueba de ello ha sido su visita al programa Col·lapse de TV3. En la televisión pública de Cataluña, el polémico nacimiento de su nieta ha sido el protagonista.

"Tener un hijo es lo más maravilloso del mundo. No hay nada más bonito", aseguraba Ana a Richard Ustrell cuando le preguntaba si la maternidad debía ser, o no, un derecho fundamental. Una respuesta que al presentador no parecía gustarle.

Ustrell negaba sus afirmaciones ante el asombro de Obregón: "¿Cómo que no es un derecho? No te entiendo, que no sea un derecho". Por ello, el presentador no dudaba ni un instante en explicarle su punto: "No tienes un derecho a, por haber nacido, tener hijos".

"Tienes un derecho a la vivienda, a tener una casa. Tú puedes tener los hijos que te dé la gana, si tus condiciones físicas lo permiten, en España", puntualizaba el periodista muy seguro de sus palabras. Así, comenzaba un intercambio acalorado de opiniones en el que la presentadora intentaba quitar peso.

"Yo no te hablo de España, a mí me da igual (…) Que no sea legal en España la subrogación a mí me da igual. En España dentro de poco va a estar prohibido todo. Y todo lo aceptamos. Nos prohíben todo", aseguró ella. De hecho, también ha rechazado la adopción porque "no es de tu sangre".

Es por ello que ella optó por la gestación subrogada, aunque hace hincapié en que no es "un capricho" ni "porque le dé la gana": "Es lo más maravilloso. Ahora mismo he conseguido un milagro absoluto, cumplir la última voluntad de mi hijo".

De esta manera, Ana quiere dejar claro que ella "no ha hecho nada" y que solo busca cumplir con los deseos de Aless antes de morir. Una decisión que no ha gustado a muchos seguidores de la actriz. Aunque, para ella, ha sido una manera de "apaciguar el dolor" causado por la muerte de su hijo.