Hasta ahora, Gabriela era la única hija de Edmundo Arrocet en participar en el enfrentamiento mediático de la expareja de María Teresa Campos con Terelu y Carmen Borrego. Pero otra de las hijas del cómico, Estefanía, ha roto su silencio contra todo pronóstico para salir en defensa de su padre.

Lo ha hecho a través de una carta, en la que señala que las intervenciones de su padre están favoreciendo el contenido del que se nutren los que trabajan en la pequeña pantalla: "El reino de la telebasura, en el fondo está agradecido con mi padre". "Gracias a este circo mediático, decenas de 'colaboradores' de esta industria de la basura tienen trabajo", asegura.

A su vez, en el comunicado ,Estefanía expresa: "Mi padre no se deja intimidar por las alimañas que merodeando a su alrededor, tratando de morder su reputación". "Mientras siguen hurgando en la basura, mi padre mantiene la cabeza alta, sabiendo que su integridad vale más que esos deshechos televisivos".

Asimismo, la hija de Bigote lanza: "Deberían darle las gracias por mantener engrasada la maquinaria de este negocio. Y esta es la razón por la cual sus hijos no entran en él, porque ellos adoran a su padre y podrían hablar y decir mucho, porque en realidad, son los que más saben, en especial yo".

Alejandra Rubio ha expresado cómo ha recibido particularmente estas palabras de una de las hijas de Arrocet con la que su familia ha tenido buena relación: "Me ha sorprendido esto de Estefanía, porque esos hijos han estado mucho con nosotras y nunca hemos tenido ningún problema".

"Me ha sorprendido principalmente porque sé como es ella y no le gusta participar en esto", ha insistido la hija de Terelu. Sandra Barneda le ha preguntado entonces a Alejandra por qué cree que ha escrito que Estefanía ha escrito la carta, y la colaboradora ha mostrado su confusión: "No tengo ni idea".

Eso sí, ha dicho: "Tampoco nos ataca a ninguna [De las Campos] [...] Quiero creer que no va directamente hacia ninguna de nosotras porque no tiene ningún motivo".