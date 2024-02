Así es la vida ha dedicado parte de su programa de este martes para hablar de Carlo Costanzia, las declaraciones de su exnovia, Jeimy, y la relación incipiente entre el hijo de Mar Flores y Alejandra Rubio.

Y es que la hija de Terelu Campos estaba presente en plató para comentar todos estos temas, pero se ha mostrado desanimada: "Se inventan un montón de cosas, como que estamos encantados con esto".

"No es verdad, no lo estoy pasando bien y no quiero darle más bombo a una historia", ha aclarado Alejandra. No obstante, ha apuntado: "Tengo las cosas muy claras, que digan lo que quieran".

Aunque ha vuelto a dejar claro que no quiere ningún tipo de rivalidad con Jeimy, la exnovia de Carlo Costanzia, la hija de Terelu ha apuntado: "Yo no tengo esa percepción de lo que es el amor, no haría daño a una persona nunca en la vida. Si tú quieres a una persona no la haces sufrir así, ni le pones más trabas".

Por otro lado, la colaboradora de Así es la vida ha desmentido la teoría de que Carlo Costanzia estuvo detrás de las fotos besándose: "No hemos vendido nada, espero que sea la última vez que lo aclare".

"Llega un punto en el que tengo desesperación [...] Ya no sé qué más decir, no sé qué quieren", ha expresado sobre las preguntas de los medios. De hecho, Alejandra ha insistido: "Ayer le dije a la prensa que lo estaba pasando mal, que no ha sido ni dos días ni tres, sino casi siete con ellos detrás".

"Somos muy conscientes de la salud mental, y yo lo estoy pasando mal", ha expresado la colaboradora de Así es la vida, incidiendo en que necesita no volver a ser preguntada por su incipiente relación con Carlo Costanzia.