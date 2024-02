Alejandra Rubio frena a Pipi Estrada por criticar a su familia: "A mi abuela déjala ya en paz"

Las últimas críticas de Pipi Estrada a su expareja Terelu Campos no han sentado nada bien a la hija de la presentadora, Alejandra Rubio. El periodista deportivo insinuó en una entrevista en El Mundo de que había sido despedido de Onda Cero por culpa de Terelu, ya que su cese coincidió con la ruptura sentimental de ambos y además, Terelu era "amiga de quien mandaba en Onda Cero, Javier González Ferrari". Rubio ha desmentido estas acusaciones y ha aprovechado para pararle los pies en el programa Fiesta.

"Al final siempre acaba insinuando cosas que no debe", ha valorado en un primer momento Alejandra Rubio. Pipi Estrada, que ha acudido al plató de Fiesta en calidad de invitado, ha tratado de justificar sus palabras en esa entrevista, si bien la hija de Terelu Campos le ha interrumpido en más de una ocasión para pedirle que deje de meterse con su familia.

"Lo único que puedo decir ante esto es que mi madre es la persona más generosa que he conocido en mi vida, nunca le haría eso a nadie. Ni es vengativa... Eso es lo que me ha enseñado y lo que he visto en casa toda mi vida", ha comentado Rubio, antes de dirigirse a Pipi Estrada para decirle que su madre "se ha portado muy bien contigo, y tú lo sabes. Te ha hecho las cosas más fáciles de lo que tú piensas".

Alejandra Rubio ha continuado haciendo un alegato en favor de Terelu Campos antes de la réplica de Pipi Estrada. "Mi madre nunca ha hablado de esto, abiertamente, de lo que fue vuestra relación, y no lo va a hacer. Tú juegas con eso porque sabes que ella nunca se va a sentar en un plató de televisión a contar algo tan privado".

En opinión de la hija de Terelu, Pipi ha hablado "desde una suposición que te has creado en tu cabeza". Sin embargo, el periodista se ha defendido al asegurar que él se ha expresado así después de que se hubiesen producido "una serie de indicios".

Mientras que Pipi Estrada ha sostenido que la persona que le despidió era "muy amigo" de Terelu Campos en aquel momento, Alejandra Rubio le ha respondido que "tan amigo no puede ser porque yo no le he visto nunca" y que a lo mejor fue una decisión personal, algo que Pipi Estrada no lo cree.

El periodista deportivo ha defendido que "cuando sucede esto, yo no había aparecido en ningún medio, yo no había ido a Supervivientes ni en Salsa Rosa. De hecho, si yo dijera ahora mismo, cuando voy a Salsa Rosa, la llamada que recibo, y lo que me dice tu abuela...", ha dicho antes de ser interrumpido por Rubio de manera tajante por mencionar a María Teresa Campos.

"A mi abuela déjala ya en paz. Mi abuela no está aquí para decirte 'no mientas, guapo'. Hay que saber medir. Si tan mala es mi madre, ¿por qué no la sacas de tu vida de una puñetera vez? No paras. Tu vida se basa en esto, vives anclado en algo que no existe desde hace mucho tiempo", le ha frenado Alejandra Rubio.