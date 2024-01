Así es la vida ha abordado el último artículo de Terelu Campos en la revista Lecturas, en el que su hija, Alejandra Rubio, es la protagonista. El programa ha contado con la joven en el plató este miércoles, y le ha preguntado por los miedos que ha manifestado su madre sobre ella.

Y es que, a raíz de todos los hijos de famosos que están hablando de su complicada vida en De viernes, Terelu Campos ha expresado el miedo a que Alejandra Rubio alguna vez se siente en el plató para hablar de ella o de su padre, Alejandro Rubio.

Por su parte, Alejandra Rubio ha expresado que no le gusta que Terelu hable de ella en su blog, y así se lo ha comunicado a su madre. No obstante, ha asegurado: "Yo no me sentaría en un plató a hablar mal de mis padres ni de broma [....] Se me caería la cara de vergüenza y, además, no tengo nada malo que decir de ellos".

Así es la vida ha repasado entonces las apariciones televisivas de Alejandra Rubio desde sus comienzos a los 18 años. De hecho, más de una vez ha compartido plató con su madre.

La colaboradora del programa presentado por Sandra Barneda ha expresado que repasar esos momentos le da "vergüenza" y lo "pasa mal". La conductora le ha preguntado entonces si se arrepiente de algo que haya hecho en televisión, y Rubio ha asegurado que de "muchas" cosas.

"Me acuerdo que mi madre empezó a presentar el Deluxe y me pidieron que, por favor, fuera por mi madre. Me encantó estar con ella, pero es algo que a día de hoy no habría hecho", ha confesado Alejandra.

La colaboradora ha justificado entonces su postura: "Me pareció innecesario en ese momento, y yo tampoco tengo mucho que contar. Era exponer una parte de vida que no me apetece". No obstante, Terelu entiende esta faceta de su hija. "Mi madre respeta mucho cómo soy", ha explicado la joven.