La alcaldesa de Fuente Álamo, sobre los destrozos de la rave ilegal: "Lo pagaremos entre todos los vecinos"

El pasado sábado 30 de diciembre, miles de personas decidieron concentrarse en un recinto de Fuente Álamo, en Murcia, reventar el candado que lo protegía, y comenzar una fiesta ilegal que no tiene intención de llegar a su fin.

Este viernes, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Juana María Martínez, alcaldesa de la localidad murciana. La política ha destacado que el desalojo forzoso por parte de la Policía solo se contemplaría en caso de que la rave se prolongase más allá del próximo fin de semana.

Así, Juana ha apuntado: "Quisiera mandar un mensaje a todos los que parece que promueven la limpieza para que dejen el circuito tal y como lo encontraron, sin pintadas... Esa es la educación, principalmente". Además, la alcaldesa ha contado cómo se siente los vecinos de la localidad.

"Es cierto que no se debe normalizar, pero los vecinos están divididos. Algunos piensan que verdaderamente no han causado molestia, pero no podemos permitir que estas actuaciones se vayan produciendo año tras año cada vez que haya estos tipos de organizaciones", ha destacado Juana María Martínez.

"Económicamente, la rentabilidad que la da al municipio... no te voy a decir que es 0, pero prácticamente va a ser así. Esto, sumado a los daños dentro de una instalación municipal que, por supuesto, tendremos que pagar todos los vecinos de Fuente Álamo. Estamos deseando que termine porque se ha hecho un poco extenso desde el día 30. Es verdad que hemos salido en prensa, televisión y en toda Europa, pero no sé si es lo más positivo", ha sentenciado la alcaldesa.