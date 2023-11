Este jueves se vivió una gala de GH VIP muy emotiva, pues los concursantes recibieron la visita de sus familiares. Algunos incluso lograron hablar con seres queridos que hacía tiempo que no veían, como Albert Infante, que pudo charlar con su abuela, Maravillas, tras tiempo sin tener relación.

El catalán comenzó su noche de sorpresas con la entrada en la casa de su madre, a la cual se abrazó entre lágrimas. Sin embargo, su emoción se elevó cuando oyó por teléfono a alguien que no esperaba.

"Me encantaría reencontrarme con mi abuela, que no me hablo", comentó el artista en un vídeo en el que hablaba con sus compañeros. "Ella me ha visto aquí", añadió y, después, deseó poder hablar de nuevo con ella cuando saliese del programa

Pero no hizo falta esperar tanto, pues el concursante pudo charlar este jueves en pleno directo. "Albert, ¿me conoces?", le preguntó su abuela, Maravillas, mientras él estaba llorando y apenas podía responder. "Albert, te felicito, que estás haciendo un programa muy majo".

"Nos tenemos que ver de verdad y olvidar todo, yo te necesito mucho", le respondió él, hecho un mar de lágrimas. "¿Te acuerdas cuando me decías que te iba a ver por la tele? Disfrútalo mucho, piensa en lo que te gusta", le dijo su abuela.

"Gracias, ya hablaremos. Que sepas que te quiero mucho a pesar de todo y te he querido siempre", le dijo él para despedirse. "Yo a ti también", concluyó ella.