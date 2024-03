Alba Moreno y David Broncano desmontan la astrología en La Resistencia: "Se basa en un efecto psicológico..."

MOVISTAR PLUS +

La última invitada en La Resistencia fue Alba Moreno, más conocida en redes sociales como @mamifisicamr, una estudiante de Física que se ha hecho muy famosa por sus sencillas explicaciones sobre fenómenos relacionados con la Física y el cosmos.

Siendo una mujer de ciencias, el presentador del programa de Movistar Plus +, David Broncano, le preguntó sobre su opinión acerca de la Astrología y los horóscopos, tan de moda últimamente.

"No es una ciencia, es una pseudociencia. La fuerza o la interacción gravitatoria que puede ejercer cualquier cuerpo celeste sobre nosotros es ínfima y es despreciable y aún así el tema de la astrología se basa en un efecto psicológico, llamado efecto Forer, que es dar definiciones súper amplias con las que tú te vas a sentir identificados y como algo personal", explicaba Alba Moreno.

Eso sí, dejaba claro que "cada uno crea en lo que quiera", pues respetaba la libertad de cada uno. En ese momento Broncano reparó en que una espectadora del teatro no estaba de acuerdo con eso y ya con micro, aseguraba: "Es algo muy genérico meterse con signos, cuando es más amplio…".

Broncano, firme detractor de la Astrología intervenía: "Es más amplio, pero sigue siendo mentira", ante las risas incluso de la espectadora, que más tarde preguntaba su signo a Alba. "Yo soy Aries, qué pasa, ¿por qué ponéis esa cara eso qué significa?", preguntaba la estudiante de física.

"No, nada...", respondía la espectadora, para recibir la última sentencia de Broncano: "Perdón, efectivamente, lo has definido bien, no significa nada".