El actor español Adrián Lastra triunfa en el 'Mira Quién Baila ¡La Revancha!' de EE UU

El actor español Adrián Lastra, que además de destacar en series españolas como Lalola o Velvet y en películas como Fuga de cerebros o Primos, es un artista consagrado de musicales, está siendo uno de los concursantes estrella en el Mira Quién Baila ¡La Revancha!, de Univisión, que se emite en los Estados Unidos.

El actor se mudó a Miami para poder participar en este conocido concurso en el que cada semana pone a bailar a concursantes famosos que tienen que aprender y practicar complicadas coreografías que después han de poner en práctica en una gala, para ser juzgados después por un jurado experto.

Adrián Lasta ya participó en la edición del 2020 de Mira Quién Baila, y ahora está de vuelta en el concurso y confirmando su talento, como le han reconocido los miembros del jurado.

Además, el actor cuenta pasajes de su vida, como la sensación de estar enamorado de su novia Clara Chaín, cómo era su vida en Vallecas con sus amigos de la infancia o la lista de todos los sueños que aún tiene que cumplir.

"Qué control, qué seguridad, qué porte, los trucos que hiciste de manera tan fácil y controlado, tu actitud... intimidas", le decía el jurado tras una actuación bailando salsa en la última gala, que se puede ver aquí.

No sólo eso, es que además recibió un "demasiado con too much", un reconocimiento especial del jurado. "Ha sido tu mejor noche", le decían, "ahora sí hay competencia, ahora sí te siento presente, ahora sí te veo bailar... Yo te vi los ojos y vi que estabas ahí", añadían, pues ha ido mejorando gala a gala, hasta dejar impresionado al jurado, que componen Roselyn Sánchez, Bianca Marroquín e Isaac Hernández.