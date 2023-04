Esta es la vitamina que aumenta la quema de grasa y te ayuda a adelgazar

Emprender un proceso de pérdida de peso no es nada sencillo. A una dieta equilibrada hay que sumarle la práctica habitual de ejercicio y, en algunos casos, la genética, el metabolismo o determinadas enfermedades pueden influir en que no se pierdan los kilos esperados. No obstante, hay ciertos alimentos que favorecen más que otros la quema de grasas y son de gran ayuda a la hora de adelgazar por los nutrientes que tienen.

Es el caso de aquellos que cuentan con vitamina D. Un componente que, entre otras cosas, ayuda a mantener huesos y dientes fuertes, un sistema inmunológico perfecto y facilita la absorción de calcio y fósforo. No en vano, entre sus múltiples beneficios, hay estudios que afirman que también podría ser eficaz para quemar grasas y, por tanto, adelgazar.

Los estudios que avalan la importancia de la vitamina D

Un estudio de la revista The American journal of clinical nutrition, estudió a 218 mujeres obesas y con sobrepeso durante un año. Todas fueron sometidas a una dieta restringida en calorías y a una rutina de ejercicios. La mitad de las mujeres recibió un suplemento de vitamina D, mientras que la otra mitad recibió un placebo. Al final de la investigación, los expertos hallaron que las mujeres que cumplieron con sus requisitos de vitamina D experimentaron una mayor pérdida de peso, perdiendo un promedio de 3,2 kg más que las mujeres que no los tenían.

Por su parte, otro estudio recogido en Healthline, proporcionó suplementos de vitamina D a mujeres obesas y con sobrepeso durante 12 semanas. La conclusión fue que, aunque al final las mujeres no experimentaron ninguna pérdida de peso, el aumento de los niveles de vitamina D sí tenía una vinculación con la pérdida de grasa corporal.

La obesidad es una enfermedad de naturaleza fundamentalmente endocrinológica. iStock

A lo largo del tiempo, distintas investigaciones han confirmado estos estudios, confirmando que la vitamina D podría reducir potencialmente la formación de nuevas células grasas en el cuerpo y suprimir el almacenamiento de las mismas, reduciendo el tejido adiposo. Además, esta vitamina puede aumentar los niveles de serotonina, la cual actúa sobre el control del apetito, así como los niveles de testosterona, lo que también favorecía la pérdida de peso en determinadas personas.

En definitiva, y a falta de más investigación y conclusiones más sólidas, la vitamina D podría ser el perfecto aliado para ayudarnos a adelgazar. En este sentido, la mejor forma de obtenerla es a través de la exposición al sol: al menos, de 5 a 30 minutos al día. También, se puede encontrar en algunos alimentos para alcanzar la cantidad diaria recomendada.

Alimentos con vitamina D

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) recomienda una ingesta mínima de 600 Ul/día para menores de 18 años, aunque pueden ser necesarias hasta 1.000. En mayores de 18 años, por su parte, la ingesta mínima es de 800 y podrían necesitarse 1.500 o 2.000 Ul/día. Estos niveles se pueden alcanzar a través de una serie de alimentos, aunque lo cierto es que, como explican desde la institución, son escasos.

Salmón. 360 Ul.

Caballa. 345 Ul.

Sardinas en lata. 245 Ul.

Atún. 145 Ul.

Huevos 20 Ul.

Leche enriquecida. 100 - 200 Ul.

Referencias

