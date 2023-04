Esta es la vitamina que frena el deterioro cognitivo, según una experta de Harvard

La alimentación juega un papel fundamental en lo que respecta a la salud. Más allá de llevar a cabo un estilo de vida saludable, con la práctica habitual de ejercicio y una dieta equilibrada, hay que tener en cuenta la influencia que algunos alimentos pueden tener en el organismo. Si bien, algunas comidas, como las procesadas o las que contienen grasas saturadas, pueden ser muy perjudiciales, otras son clave para aportar todos los nutrientes que el cuerpo necesita y/o prevenir enfermedades.

Así lo confirma la investigadora de Harvard Uma Naidoo quien, en su libro 'This is your brain in food' (Lo que la comida le hace a tu cerebro)', explica la manera en la que podemos cuidar el cerebro y prevenir su deterioro a través de ciertos alimentos. "Tú tienes el poder al final de tu tenedor", asegura la experta en una entrevista con BBC Mundo.

En la misma, así como en su libro, desvela cuál es la vitamina clave para luchar contra el envejecimiento cerebral y evitar problemas como la pérdida de memoria, la dificultad para concentrarse o la incapacidad de tomar decisiones. Afecciones que, según la OMS, padece entre un 5% y un 8% de la población mayor de 60 años en algún momento de su vida.

Vitamina B, ideal para proteger el cerebro

"La mejor vitamina que cubre muchos aspectos relacionados con la salud del cerebro es la vitamina B. Son varias y cada una tiene una función importante para el cerebro", cuenta Uma Naidoo al citado medio. Efectivamente, la vitamina que mejor protege, cuida y previene enfermedades relacionadas con la salud del cerebro es la B. En este sentido, la investigadora explica que hay ocho tipos de vitaminas B y que la mayoría de ellas cumplen funciones muy relevantes para el organismo y el cerebro, especialmente, frenando el deterioro cognitivo. Entre ellas:

B-1 (tiamina). Crucial para la función básica de las células y el metabolismo de los nutrientes para obtener energía. "Un bajo nivel de tiamina puede provocar una función cognitiva deficiente, así como otros problemas en el cuerpo", cuenta Uma Naidoo.

B-2 (riboflavina). Produce energía y descompone grasas y materiales externos como medicamentos.

B-3 (niacina). Trabaja con enzimas para producir colesterol y grasa necesarios para el cuerpo. También es un antioxidante.

B-5 (ácido pantoténico). Ayuda a las enzimas a construir y descomponer los ácidos grasos para obtener energía.

No en vano, además de estas vitaminas, la investigadora de Harvard destaca como esenciales para el cerebro la vitamina B-9 y la B-12.



B-9 (ácido fólico) . "Una de mis favoritas, y de la que hablo todo el tiempo, es la vitamina B-9, que es el ácido fólico. Este ayuda con la función óptima de los neurotransmisores y la salud cerebral. Colabora en la formación del ADN y favorece la desintoxicación celular", explica la experta. Además, un nivel bajo de ácido fólico está asociado con un estado de ánimo bajo y una mala salud emocional o mental.

B - 12 (cobalamina). "Es esencial para la formación de glóbulos rojos y el ADN, pero también apoya al sistema nervioso, el desarrollo y la función cerebral. Hace cosas más específicas como ayudar a descomponer la homocisteína, que es una proteína dañina para el corazón y que también puede conducir a algún tipo de demencia".

Alimentos que contienen vitamina B

Los garbanzos son una de las legumbres que contienen vitamina B. Unsplash

Teniendo en cuenta los múltiples beneficios que, según la experta de Harvard, puede aportarnos la vitamina B para nuestro cerebro, es importante saber qué alimentos la contienen y aumentar, si es necesario, la ingesta de los mismos o incluirlos como parte de nuestra dieta.

De esta manera, las legumbres como las judías, lentejas o garbanzos son ricos en vitamina B-1, B-6, B-9 y ácido fólico. Las verduras de hoja verde (cuanto más verdes mejor) suelen ser ricas en ácido fólico natural de vitamina B-9. Por su parte, la vitamina B-2 y la B-12 la encontramos en los yogures naturales; la B-7 (biotina) en los huevos; las vitaminas B-2, B-3, B-6 y B-12 en el salmón y la B-5 en las semillas de girasol.