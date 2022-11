La dieta MIND y por qué retrasa el deterioro cognitivo

A medida que envejecemos es normal que algunas de nuestras capacidades empiecen a mermar. Aparecen los olvidos, por ejemplo, entre otras situaciones. Pero, cuando se diagnostica un deterioro cognitivo nos encontramos con "un estado de transición entre la función cognitiva normal para la edad y un estado de demencia leve", tal y como explican en el artículo Tratamiento del deterioro cognitivo leve. La dieta MIND puede ser una opción para contribuir a retrasarlo el mayor tiempo posible.

Qué es la dieta MIND

La dieta MIND es el resultado de una combinación entre las dietas mediterránea y DASH. Algunos estudios han empezado a investigar y a comprobar que puede que seguir esta pauta de alimentación ralentice el deterioro cognitivo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hasta el "10-15 % de estos pacientes evolucionan cada año a un cuadro de enfermedad de Alzheimer", como recoge el artículo ya mencionado, Tratamiento del deterioro cognitivo leve. Un diagnóstico temprano y un tratamiento donde la dieta MIND esté presente pueden ayudar a frenar el deterioro cognitivo.

Como explicamos, la dieta MIND está compuesta por la dieta mediterránea. En ella, destacan alimentos como las legumbres, cereales, así como abundantes frutas y verduras. La carne se encuentra presente en algunos platos, pero su presencia es moderada. Asimismo, sí se le da una gran importancia al pescado, alimento que tiene nutrientes esenciales que se están estudiando porque algunas investigaciones ya apuntan que puede reducir el deterioro cognitivo.

Con relación a la dieta DASH, otra de las que conforman la dieta MIND, "es rica en verduras, frutas y productos lácteos bajos en grasas", como explican en el artículo Efectos sobre la presión arterial de la restricción dietética del sodio y dieta del Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Study. Se trata de una dieta que se destina a pacientes con hipertensión, ya que contribuye a que se mantenga en niveles estables.

Dieta MIND y Alzheimer

En la actualidad, 800 000 personas sufren Alzheimer, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Se trata de una enfermedad incapacitante y que es muy difícil prevenir. Aún hoy en día no hay cura, no obstante, la dieta MIND parece alzarse como una alternativa para poder ralentizar su aparición frenando el deterioro cognitivo todo lo posible. Aunque no es milagrosa, puede tener repercusiones muy positivas.

Hacen falta más estudios sobre la dieta MIND, aunque lo que tenemos nos permite darnos cuenta de lo importante que es cuidar lo que comemos. En ocasiones, no le prestamos atención a la dieta y el hecho de incluir más frutas, verduras y pescado puede tener consecuencias muy positivas en el futuro, cuando el envejecimiento sea más acusado. Comer bien siempre será beneficioso, por lo que no se pierde nada por probar la dieta MIND. Aunque, conviene que esté pautada por un profesional de la nutrición.

