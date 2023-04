Esta es la vitamina que frena el envejecimiento de la piel y ayuda a disminuir las arrugas

Luchar contra el envejecimiento es algo que va en contra de nuestra propia naturaleza. No obstante, el objetivo de todo ser humano es llegar a anciano, con un estado de salud óptimo, y para conseguirlo, es fundamental llevar a cabo un estilo de vida basado en la práctica de ejercicio y una correcta alimentación que nos ayude a prevenir enfermedades, así como esos signos que manifiestan un claro deterioro.

Si bien es cierto, la salud es lo primero, también es importante vernos bien físicamente. Nuestra apariencia no solo nos influye a nivel físico, sino también psicológico, por lo que conviene no dejarla a un lado con el paso de los años. En este sentido, cobra especial relevancia lo que comemos, pues la ingesta de determinadas vitaminas favorece la disminución de las arrugas y, de alguna manera, frena el envejecimiento.

La clave contra el envejecimiento

Diferentes estudios y expertos del sector han demostrado que mantener unos correctos niveles de vitamina C es clave para disimular todos aquellos signos que, a nivel físico, puedan demostrar las consecuencias del paso del tiempo por nuestro cuerpo y, especialmente, por el rostro. De esta forma, este reconocido antioxidante natural es capaz de ralentizar los efectos del fotoenvejecimiento y es altamente eficaz para el tratamiento de la hiperpigmentación, entre otras afecciones.

"La vitamina C es un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres, las moléculas que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos o se expone al humo del tabaco y la radiación del sol, rayos X u otras fuentes. Los radicales libres pueden desempeñar un papel en las enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades. La vitamina C también ayuda al cuerpo a absorber y almacenar el hierro", explican los especialistas de Mayo Clinic.

Los cítricos son ideales en el desayuno por su aporte de vitamina C. Pixabay

Así, la vitamina C adquiere especial relevancia en el cuidado de nuestra piel, porque es un potente antirradicales libres y este es el órgano que más sufre de la superoxidación. Pero también, es un activo que ayuda a generar colágeno, favoreciendo una mayor elasticidad de la piel con el paso del tiempo y haciendo que se vea más tersa y con menos arrugas.

Teniendo todo esto en cuenta, no es de extrañar que numerosos cosméticos cuenten con esta vitamina en su formulación, aunque también podemos aprovechar sus beneficios a través de suplementos. De hecho, dado que nosotros no podemos producirla, los expertos recomiendan potenciarla a través de la alimentación para evitar su déficit y las consecuencias que conlleva para nuestra salud, pero también para aprovechar todos estos beneficios frente al envejecimiento.

¿Qué alimentos contienen Vitamina C?

Aunque al pensar en la vitamina C lo primero que se nos puede venir a la cabeza son los cítricos como las mandarinas o las naranjas, hay muchos otros que contienen este nutriente 'anti-arrugas'. "Debido a que el cuerpo no produce vitamina C, necesita obtenerla de la dieta. La vitamina C se encuentra en las frutas cítricas, las bayas, las papas, los tomates, los pimientos, el repollo, las coles de Bruselas, el brócoli y las espinacas", explican al respecto desde la prestigiosa clínica Mayo.

La profesora de nutrición Teresa Fung, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, insiste especialmente en los beneficios de consumir coles de Bruselas porque, además de obtener una buena cantidad de vitamina C, son "ricas en nutrientes y bajas en calorías: solo 28 en media taza".

Déficit o exceso de vitamina C: consecuencias

La vitamina C es perfecta para dar luminosidad al rostro. UNSPLASH

Eso sí, como con todo, hay que mantener un cierto equilibrio en lo que respecta a la ingesta de vitamina C. Si se toma en exceso, puede provocar síntomas tales como: náuseas, vómitos y diarrea; acidez estomacal, hinchazón o cólicos estomacales; fatiga y somnolencia, o a veces insomnio; dolor de cabeza o enrojecimiento de la piel.

Sin embargo, la deficiencia grave de vitamina C puede provocar una enfermedad llamada escorbuto, que causa anemia, sangrado de las encías, hematomas y mala cicatrización de heridas. Así, según Mayo Clinic, la cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 90 miligramos para hombres adultos y 75 miligramos para mujeres adultas.

Referencias

Brignone SG1, Ravetti S1, Palma SD. Rev Esp Cien Farm. 2020;1(2): 169-82. Efectos biológicos de la Vitamina C y su implicancia en el diseño de formulaciones tópicas. Consultado en https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/142293/CONICET_Digital_Nro.e8b2d3ac-454a-4db1-8a5c-716de88c22ee_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y el 17 de abril de 2023.

Castaño Amores, C., & Hernández Benavides, P. J. (2018). Activos antioxidantes en la formulación de productos cosméticos antienvejecimiento. Ars Pharmaceutica (Internet), 59(2), 77–84. Consultado en https://revistaseug.ugr.es/index.php/ars/article/view/7218 el 17 de abril de 2023.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo los contenidos más interesantes para cuidar tu salud y sentirte bien. Hablamos de avances en medicina, consejos de expertos, tratamientos, nutrición y mucho más.