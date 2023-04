El número de TAC que duplica el riesgo de tumores cerebrales y leucemia en niños y adolescentes

Para los niños menores de 18 años, una sola tomografía computarizada (TC) no se asocia con un mayor riesgo de tumores cerebrales, leucemia o linfoma, pero la exposición a 4 o más exploraciones antes de la edad adulta más que duplica el riesgo, según una nueva investigación publicada en en 'CMAJ' (Canadian Medical Association Journal).

Riesgos de cáncer

La tomografía computarizada en niños ha aumentado en todo el mundo en las últimas décadas, pero hay datos contradictorios sobre los riesgos de cáncer de estas exploraciones en esta cohorte. Las tomografías computarizadas utilizan dosis bajas de radiación que pueden dañar las células.

Para saber si existe una relación entre las tomografías computarizadas y determinados tipos de cáncer y tumores, los investigadores analizaron los datos de 7.807 niños de Taiwán diagnosticados de tumores intracraneales, leucemia o linfoma entre 2000 y 2013 emparejados con 78.057 controles del sistema nacional de salud taiwanés. Compararon las tasas de tumores de los que se habían sometido a TC con las de los que no.

Linfoma no Hodgkin

Comprobaron que, en el caso de 1 TC, no aumentaba el riesgo de ninguno de los cánceres en comparación con la no exposición. Los niños que recibieron entre 2 y 3 TC presentaron un mayor riesgo de tumores intracraneales; los que recibieron 4 o más TC duplicaron con creces el riesgo de tumores intracraneales, leucemia y linfoma no Hodgkin.

"Nuestro trabajo refuerza la importancia de las estrategias de protección contra la radiación, de las que se ocupa el Organismo Internacional de Energía Atómica -escribe el doctor Yu-Hsuan Joni Shao, de la Facultad de Ciencias Médicas y Tecnología de la Universidad Médica de Taipei (Taiwán), junto con otros coautores-. Deben evitarse las TC innecesarias, y debe prestarse especial atención a los pacientes que requieren TC repetidas".

Los padres y los pacientes pediátricos deben estar bien informados sobre los riesgos y beneficios antes de los procedimientos radiológicos

Los niños más pequeños parecían tener más riesgo de desarrollar cáncer por TC repetidas. "Los padres y los pacientes pediátricos deben estar bien informados sobre los riesgos y beneficios antes de los procedimientos radiológicos y se les debe animar a participar en la toma de decisiones en torno a la imagen", sugiere.

Aunque estos tumores y cánceres son poco frecuentes, los autores instan a un uso cuidadoso de esta tecnología y sugieren que los profesionales sanitarios consideren el uso de técnicas de reducción de la radiación.

