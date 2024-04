La verdad sobre los suplementos: ¿es necesario tomarlos todos los días para estar sanos?

Los suplementos son sustancias que ingerimos y que complementan la alimentación. Si bien en lugares como Estados Unidos su consumo es frecuente, en España no era tan habitual, pero con el paso del tiempo su uso se ha ido extendiendo y normalizando, sobre todo cuando queremos obtener energía.

Sin embargo, esta no es la única función de este tipo de suplementos, que pueden incluir vitaminas, minerales, aminoácidos, hierbas u otros compuestos en dosis concentradas, también se emplean para construir tejidos o llevar a cabo funciones biológicas importantes. A pesar de que no es necesario tener receta médica para comprarlo, tampoco conviene hacerlo sin consultar con un profesional, que podrá confirmarnos si es saludable tomarlos todos los días.

Suplementos, ¿es necesario tomarlos a diario?

Podríamos pensar que toda ayuda es poca, por eso el uso de suplementos se ha ido generalizando, con la intención de ayudar a nuestro cuerpo a estar lo más saludable posible. Un extra de vitaminas y minerales que en realidad no siempre es necesario, porque no todo el mundo necesita tomar suplementos.

Con una dieta adecuada, equilibrada y variada la mayoría de las personas pueden obtener todos los nutrientes que necesitan sin recurrir a los suplementos. Estos, no obstante, pueden resultar útiles para llenar los vacíos que dejan ciertas dietas, como sucede con las dietas vegetarianas o veganas, o con las que siguen aquellas personas que evitan algunos alimentos o que no los pueden tomar.

A pesar de que a simple vista parece que estos suplementos no tienen contraindicaciones, al fin y al cabo se trata de un extra de nutrientes esenciales que todos necesitamos, lo cierto es que no siempre están recomendados y en algunas ocasiones su consumo puede traer más problemas que beneficios. Algunos suplementos pueden tener efectos secundarios, otros no son compatibles con ciertos medicamentos, hay situaciones en las que no siempre se recomiendan, como durante el embarazo o antes de una cirugía.

Si una persona está sana, lleva una vida saludable y una dieta equilibrada, en general no son necesarios este tipo de suplementos. En cambio, en el caso de tener algún tipo de deficiencia y necesitar un nutriente en concreto, es posible que su médico considere que es necesario que tome un suplemento determinado. Aunque son de venta libre, no es demasiado recomendable tomarlos sin contar con una opinión profesional, alguien que conozca nuestros antecedentes y sepa aconsejarnos la mejor manera de incorporarlos (o no) a nuestras rutinas.

Este tipo de suplementos no sustituye a la medicación necesaria en caso de enfermedad, así como tampoco a una buena dieta. Son una ayuda puntual para casos concretos. Así, tanto los extras de vitamina C que tanto se recomiendan en temporadas de catarro y gripe, como los suplementos de melatonina cuando no se puede descansar bien, podrían ser una ayuda puntual para un momento determinado, pero si no se necesitan, es mejor no tomarlas y apostar por conseguir todos los nutrientes que necesitamos gracias a la alimentación.

Las situaciones más frecuentes en las que sí son necesarios estos suplementos son en casos como los embarazos, un escaso acceso a la exposición solar, seguir dietas veganas, padecer alteraciones metabólicas o tomar ciertos fármacos que provocan déficit de vitaminas.

Precauciones ante el uso de suplementos vitamínicos

En caso de decidir tomar suplementos vitamínicos, es importante hacerlo en periodos de duración limitada y también hacerlo sin exceder la dosis diaria recomendada, porque el exceso podría tener efectos negativos para la salud. Es importante avisar a nuestro médico de los complementos que tomamos, así como no interrumpir los tratamientos médicos pautados por estar tomando los suplementos. Recuerda que no sustituyen a la medicación que necesitamos para una enfermedad, así como tampoco sustituyen a una dieta adecuada.

Referencias

