El suplemento que consigue bajar los triglicéridos si tienes el hígado graso

Después de la piel, el órgano más grande del cuerpo humano es el hígado, que desempeña tres funciones vitales: desintoxicación, actuando como un filtro y eliminando toxinas, síntesis, metabolizando los carbohidratos, lípidos y proteínas, y como almacenamiento de energía. Su buen funcionamiento es esencial, pero esto no siempre es así, de hecho, el 25% de la población en España tiene hígado graso, según datos del presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).

Se trata de una enfermedad que es cada vez más frecuente y que afecta a un mayor número de personas con el tiempo. Esto puede deberse, entre otras causas, al cambio de hábitos de consumo de la población, que tiende a abandonar la dieta mediterránea en favor de otras formas de alimentación más cómodas, baratas y menos saludables, favoreciendo el consumo de ultraprocesados.

Hígado graso: qué es y cómo reconocer los síntomas

La característica principal del hígado graso es el exceso de grasa acumulada en las células hepáticas. Existen dos tipos:

Hígado graso por alcohol. Se produce por un elevado consumo de bebidas alcohólicas y es la etapa más temprana de la enfermedad del hígado por el alcohol, también llamada hepatopatía alcohólica. Si continúa su desarrollo, derivará en hepatitis alcohólica y la cirrosis.

Se produce por un elevado consumo de bebidas alcohólicas y es la etapa más temprana de la enfermedad del hígado por el alcohol, también llamada hepatopatía alcohólica. Si continúa su desarrollo, derivará en hepatitis alcohólica y la cirrosis. Hígado graso no alcohólico. Las causas de esta enfermedad no están del todo claras, pero existe un mayor riesgo de padecerla en casos de obesidad, resistencia a la insulina, azúcar alto en la sangre o altos niveles de triglicéridos.

Las personas con hígado graso no alcohólico, pueden sentir fatiga y dolor en la zona superior derecha del abdomen. Se trata de una enfermedad silencios, que se va desarrollando sin dar demasiadas señales de alerta, por lo que no es sencilla de diagnosticar. Puede encontrarse al obtener resultados anómalos en pruebas realizadas con otro fin.

Algunas personas con hígado graso no alcohólico pueden llegar a desarrollar esteatohepatitis no alcohólica, una forma agresiva de la enfermedad caracterizada por la inflamación del hígado y que puede derivar en cirrosis. Este daño sería similar al causado por el consumo de alcohol.

El tratamiento, que suele ponerse en marcha, pasa por llevar una vida más saludable, haciendo un poco de ejercicio físico, con la intención de llevar una vida más activa, y también cuidar la alimentación, en busca de mantener un nivel saludable de colesterol y triglicéridos.

Almidón resistente, el suplemento para bajar los triglicéridos

En un reciente estudio publicado en Cell Metabolism, se ha llegado a la conclusión de que el consumo de almidón resistente puede alterar la composición de las bacterias intestinales, reduciendo los triglicéridos y las enzimas hepáticas asociadas a la lesión e inflamación del hígado, tal y como se demuestra en el ensayo realizado durante cuatro meses en personas con la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA).

En el experimento, realizado con 200 personas, se les dio una dieta equilibrada diseñada por un nutricionista. Quienes habían recibido el tratamiento con almidón resistente presentaban unos niveles de triglicéridos un 40% más bajos que los del grupo de control. El almidón resistente es capad de resistir a la digestión y se mantiene íntegro a lo largo del tracto gastrointestinal. Aporta múltiples beneficios a la salud, incluyendo un efecto prebiótico y nutre la microfibra.

"Nuestro estudio demuestra que el efecto del almidón resistente en la mejora del estado hepático de los pacientes es independiente de los cambios en el peso corporal", afirmó Yueqiong Ni, coautor del artículo en el Sexto Hospital Popular de Shanghái y el Instituto Leibniz de Investigación de Productos Naturales y Biología de las Infecciones - Instituto Hans-Knöll (HKI) de Alemania.

