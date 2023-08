Toda la verdad sobre los suplementos de fitness: ¿son realmente necesarios?

En la actualidad, en el mundo del deporte y, especialmente, en los gimnasios, aquellas personas que quieren conseguir un cambio físico con rapidez recurren al uso de suplementos deportivos. Con respecto a ellos hay opiniones muy diversas, desde quienes aseguran que son fundamentales para poder conseguir sus metas hasta quienes están seguros de que realmente no sirven para nada.

Antes de contarte la verdad sobre los suplementos de fitness, hay que tener claro que la suplementación no es milagrosa, y en el caso de que hubiese algún químico que proporcionase una ayuda notoria, estaría prohibida por la Agencia Mundial Anti-Dopaje. De esta forma, toda suplementación legal se podrá utilizar a nuestro favor, aunque hay que tener claros algunos matices al respecto.

¿Son realmente necesarios los suplementos de fitness?

Cuando hablamos de suplementos de fitness estamos haciendo referencia a productos que nos pueden ayudar a ofrecer un mejor rendimiento. Hay que entender que, siempre que se realiza un esfuerzo físico, el cuerpo necesita energía y capta los nutrientes que ingerimos a diario. Cuando faltan algunos de estos nutrientes es necesario complementar la alimentación con los suplementos.

A la pregunta de si son realmente necesarios los suplementos de fitness hay que tener claro que no lo son. De hecho, diferentes estudios apuntan a que tan solo supone un 1-2% de mejora en el rendimiento. No obstante, el hecho de que no sean necesarios no implica que no sean recomendados en algunos casos.

Para poder valorar si es recomendable recurrir a ellos hay que empezar por tener presente el tipo de actividad deportiva que se realiza y si se lleva a cabo a diario. En el caso de que tu actividad de fitness se base en ejercicios que no superen la hora de entrenamiento y no los realices muchos días a la semana, no será necesario que te suplementes. La suplementación deportiva está principalmente dirigida a deportistas de alto nivel, pudiendo englobar en este grupo tanto los deportistas profesionales como aquellas personas que, a pesar de no serlo, entrenan durante largos periodos de tiempo a diario.

Por otro lado, hay que señalar que hay algunas personas que requieren de suplementos alimenticios, pero en estos casos suele tener que ver por padecer algún tipo de patología que les impide asimilar determinados nutrientes. En este tipo de situaciones y aunque realicen una actividad de fitness de forma relajada, su médico podría llegar a prescribir un suplemento que ayude a solventar este problema y aportar los nutrientes necesarios para que pueda practicar deporte de forma saludable.

En aquellos casos en los que se realice una dieta adecuada y equilibrada, no serán necesarios los suplementos, ya que los nutrientes pueden ser obtenidos a través de los propios alimentos. Es preferible apostar por un buen plan de alimentación a recurrir al uso de suplementos de fitness, si bien hay que tener en cuenta que, si utilizas productos legales y fiables, puedes estar seguro de que no tendrá efectos negativos, puesto que el suplemento se corresponde con sustancias naturales que pueden estar presentes o ser producidas por nuestro organismo.

Tipos de suplementos deportivos

A la hora de hablar de suplementos de fitness nos encontramos con una gran cantidad de opciones entre las que elegir, debiendo destacar especialmente los siguientes:

Proteína en polvo: Debe ser consumida tras la actividad física en aquellos casos en los que no sea suficiente con los alimentos ingeridos.

Debe ser consumida tras la actividad física en aquellos casos en los que no sea suficiente con los alimentos ingeridos. Aminoácidos BCAA: Contribuyen a sintetizar la proteína. Si se mantiene un buen nivel de aminoácidos durante el ejercicio, los músculos no sufren tanto.

Contribuyen a sintetizar la proteína. Si se mantiene un buen nivel de aminoácidos durante el ejercicio, los músculos no sufren tanto. Creatina: Asociada a los aminoácidos, se crea en el propio organismo y se puede conseguir en la carne roja, espinacas, atún…

Asociada a los aminoácidos, se crea en el propio organismo y se puede conseguir en la carne roja, espinacas, atún… DHEA y androstenediona: Son esteroides naturales que pueden desencadenarse en testosterona. En el caso de los menores puede tener efectos secundarios muy peligrosos, y en este caso no se recomiendan tampoco en adultos, ya que están asociados a problemas cardíacos, vasculares e incluso con el cáncer.

Son esteroides naturales que pueden desencadenarse en testosterona. En el caso de los menores puede tener efectos secundarios muy peligrosos, y en este caso no se recomiendan tampoco en adultos, ya que están asociados a problemas cardíacos, vasculares e incluso con el cáncer. Quemadores de grasa: Entre ellos, el más conocido es la cafeína, ayudando a aumentar la energía para realizar una actividad física.

