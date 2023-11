Nunca falta el limón en el sector alimentario de España. Y, es que, este cítrico tiene diversas utilidades en la cocina de nuestro país como acompañante de las comidas, se puede hacer bebidas con él e incluso se utiliza en algunos suplementos medicinales. Su sabor ácido se puede hallar, además, en algunos medicamentos para que las tomas sepan mejor y sean más fáciles de ingerir. Alrededor de esta fruta se origina así una variedad de rituales por los que buscar sus beneficios saludables.

Tomar agua con limón es uno de ellos, ya sea en ayunas o durante el resto del día. Es una práctica que cada vez se hace más, buscando así la manera de seguir un proceso depurativo, que hoy, algunos nutricionistas ponen en duda. No porque el limón sea un alimento a evitar, pero los resultados, todavía, sin concluir y algunas contraindicaciones, les hace situarse en un plano de reticencia.

Propiedades del limón

Limón, fruta de grandes propiedades. Pixabay/MiraCosic

No hay duda de que el limón, al igual que otras muchas frutas, tiene unas propiedades favorables para nuestra salud. Su ingesta se recomienda en dietas equilibradas, ya que contiene bastantes componentes beneficiosos para el organismo e incluso necesarios. Esta fruta cítrica es un rico antioxidante, lo que le da esa característica depurativa.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es un fruto que se componen de fibra, proteínas, calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo, selenio, tiamina, riboflavina, niacina, folatos. Y se pueden encontrar en él Vitaminas C, A, D, E, B6 y B12.

¿Qué pasa si tomo agua con limón cada día?

Bebida refrescante de agua con limón. Charlotte May

Debido a sus grandes propiedades, tomar agua con limón a diario puede favorecer a sentir mejoras en nuestro organismo. Algunas investigaciones no han podido determinar exactamente si el beneficio es totalmente factible a gran escala, pero dependiendo de la persona y el uso que se le dé, sí que el agua con limón puede presentar algunas mejoras intrínsecas.

Aun así, los nutricionistas advierten que un solo alimento no tiene tanto poder como para mejorar y mostrar cambios en un cuerpo. Una dieta equilibrada y cuidadosamente saludable estaría también detrás de la sintomatología beneficiosa que puede provocar el agua con limón. No obstante, los expertos sí que señalan lo siguiente como aspectos muy favorables de este consumo:

Hidrata y elimina líquidos. Al mezclar el jugo del limón con agua creamos una bebida isotónica que evita la deshidratación. Además, el gran contenido de agua le permite mejor la eliminación de residuos a través de la orina.

Al mezclar el jugo del limón con agua creamos una bebida isotónica que evita la deshidratación. Además, el gran contenido de agua le permite mejor la eliminación de residuos a través de la orina. Refuerza el sistema inmune. Su ingesta mejora nuestras defensas y además se convierte en un buen antiséptico y antibacteriano, eliminando toxinas y bacterias del organismo.

Su ingesta mejora nuestras defensas y además se convierte en un buen antiséptico y antibacteriano, eliminando toxinas y bacterias del organismo. ​ Es antioxidante y antiinflamatorio. Mejora la piel, evita su envejecimiento y la oxidación en el organismo, elimina toxinas del hígado y riñones

Mejora la piel, evita su envejecimiento y la oxidación en el organismo, elimina toxinas del hígado y riñones ¿Se pierde peso? Los nutricionistas aseguran que no es que sea la principal causa de la pérdida de peso. Contiene niveles muy bajos de pectina, que nos aporta así un síntoma de saciedad. Pero nada de que no deba ir acompañado de dieta y ejercicios saludables.

Los nutricionistas aseguran que no es que sea la principal causa de la pérdida de peso. Contiene niveles muy bajos de pectina, que nos aporta así un síntoma de saciedad. Pero nada de que no deba ir acompañado de dieta y ejercicios saludables. ​Buena digestión. Puede favorecer al tránsito intestinal, desintoxicando y aliviando en ocasiones la acidez estomacal.

Puede favorecer al tránsito intestinal, desintoxicando y aliviando en ocasiones la acidez estomacal. Efectos cardiosaludables. Evita la anemia ferropénica y elimina la grasa que se acumula en nuestra circulación.

Contraindicaciones de agua con limón



Limones. Imagen de Richard John en Pixabay.

Al igual que las propiedades del agua con limón pueden ser favorables, también puede ocasionar algunos efectos no deseados. En términos de salud, los excesos no son nunca buenos, por lo que sobrepasarnos en el consumo de agua con limón puede contrarrestar lo favorable de este fruto. Además, no a todo el mundo le sienta de la misma forma, por lo que consultar con un profesional sanitario basándose en tu historial clínico es la mejor opción.

Así como puede mejorar en ocasiones la digestión, en otros casos puede provocar reflujos, acidez, ardo e incluso úlceras, debido a que activa la pepsina, una enzima estomacal. Además, su componente ácido, también afecta al esmalte de nuestros dientes. También, al tener un alto nivel vitamínico, puede producir un exceso provocando sintomatología de náuseas y vómitos, una respuesta del organismo cuando quiere expulsarla.

Según los expertos, no se recomienda el consumo diario de agua con limón en enfermedades gástricas, reumáticas, artríticas u osteoporosis. Así como en niños, embarazadas y mujeres en períodos de lactancia.

Referencias

Limón (S/m). Gob.es. Recuperado el 13 de noviembre de 2023, de https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/limon_tcm30-102531.pdf

L, J. L., P, G. M., M, K. G., Aristizabal, L. C. L., & A, G. J. A. (2006). LOS JUGOS DE CÍTRICOS INHIBEN LA OXIDACIÓN DE LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD: RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD CAPTADORA DE RADICALES LIBRES y MOVILIDAD ELECTROFORÉTICA. Revista chilena de nutrición, 33(3). https://doi.org/10.4067/s0717-75182006000500011

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.